مهرجان موسكو للسينما الكوردية الرابع في روسيا يدعو صناع السينما للمشاركة

شفق نيوز/ تقام الدورة الرابعة لمهرجان موسكو للسينما الكوردية للفترة من 18 إلى 22 أيلول/ سبتمبر 2024 في العاصمة الروسي موسكو.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الافلام الكوردية "مۆسکۆ" MKFF في دورته الرابعة سيقام برئاسة كرم غردنزري Kerem Gerdenzeri وهو ملحن ومطرب كوردي بارز من دولة روسيا، وبإشراف غوليزر غردنزري Gulizer Gerdenzeri واينا تيزوفا Inna Tedzhoeva بهدف عكس الثقافة والتاريخ والحفاظ على الهوية القومية واللغوية للكورد وكذلك الحياة العصرية لهذه القومية الاصيلة، وذلك عبر عرض مجموعة من النتاجات في قسم المسابقات للافلام السينمائية، وقسم الافلام الوثائقية، وقسم مسابقة الأفلام القصيرة، وقسم (ليلة السينما الكوردية) وقسم (عرض افضل الافلام الروسية) والمعرض الثقافي والفني في أيام 18 لغاية 22 من شهر أيلول 2024 في مدينة موسكو في روسيا الاتحادية".

وأضاف جيهاني ان "المسؤولين عن الدورة الرابعة لمهرجان الافلام الكوردية "موسكو طالبوا صناع الأفلام الذين انتجوا أفلاما عن الكورد او بمضمون كوردي؛ للمشاركة بافلامهم السينمائية والافلام الوثائقية في قسم المسابقات في هذا الحدث السينمائي عن طريق صفحة "فيلم فريوي" تحت عنوان: https://filmfreeway.com/MoscowKurdishFilmFestival وان اخر موعد لارسال النتاجات حدد في 10 حزيران 2024".

وأوضح أن "جائزة (الشمس الذهبية) هي عبارة عن نمط بلوري يحمل رمز الشمس الذهبية؛ وسيحصل الفائزون على جائزة أفضل فيلم سينمائي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل قصة فيلم وأفضل فيلم وثائقي قصير وجائزة "الشراكة في السينما الكوردية".

واكد المسؤولون عن الدورة الرابعة لمهرجان السينما الكوردية "موسكو" في بيان صحفي، أن "هذا المهرجان أصبح خلال السنوات الثلاث الماضية حدثا معترفا به ومحبوبا من قبل المولعين بالفن السينمائي، وخصوصا ان ما يبعث على السرور انه ليس كورد المهجر والقاطنين في روسيا فقط يتابعون المهرجان، بل ان العام الماضي اصبح المهرجان يجلب أنظار خبراء السينما ومحترفيها والمشاهدين الروس ايضا، وهذا من أهم الخصوصيات التي يحرص القائمون على المهرجان العمل على تنفيذ عمل مهم وضروري جدا".

وتابع أنه "منذ انطلاق المهرجان تم رسم خطة للتعريف ليس فقط بالسينما بل بصورة عامة مع الثقافة الغنية والمتميزة للكورد، وتمكنوا عام 2023 ادارة معرض للفنون الكوردية المعاصرة وانه للعام الحالي يأملون الاستمرار بالنهج ذاته وعدا عن السينما والفن التشكيلي والموسيقى والدبكات والادبيات وحتى الاكلات الكوردية اللذيذة".

وأضاف القائمون على المهرجان ان العام الماضي ركز مهرجان "موسكو" السينمائي الكوردي على سينما شرق كوردستان بكل تاريخه واعرافه الغنية، وبالنسبة للعام الحالي سيتم التركيز على اللغة والحديث والحوارات بين ما هو ثقافي وبالتعاون مع السينما الروسية.

وذكر ان الكورد أحد أقدم الأمم في العالم ولهذا لهم تاريخ غني وثقافة متميزة ومتنوعة عبرت عنها السينما الكوردية المعاصرة، وإن أفلام مهرجان السينما الكوردية "موسكو" سيدمج مشاهديه بالجمال وقوة الثقافة القومية والأعراف والتقاليد والثقافة الدينية وكذلك جميع الظواهر الاجتماعية والثقافية لابناء الكورد الذين يعدون الخزينة الحقيقية للسينما في الشرق.