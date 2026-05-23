مهرجان كان 79 يمنح السعفة الذهبية لفيلم "فيورد"

شفق نيوز- باريس

منحت لجنة تحكيم الدورة الـ79 لمهرجان كان السينمائي، يوم السبت، السعفة الذهبية لفيلم "فيورد" Fjord للمخرج الروماني كريستيان مونجيو.

وتعد هذه السعفة الذهبية الثانية لمونجيو بعد تلك التي نالها في العام 2007 عن فيلمه "أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان".

وحاز فيلم "فيورد" على إشادات كبيرة من قبل النقاد والسينمائيين، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة رومانية مهاجرة تعيش في النرويج تخضع للتحقيق وتواجه تدقيق النظام القضائي المحلي.

وكان من أبرز الحضور على الريد كاربت في حفل الختام كل من، زوي سالدانا، إيزابيل هوبير، إيفا لونجوريا باركر، تيلدا سوينتون، جينا ديفيس، روزالين سانشيز، نادين لبكي، صوفيا كارسون، كاميليا جوردانا، آيشواريا راي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية في وداع أخير لمهرجان كان السينمائي.

وبهذا يسدل الستار على فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الذي شهد حضوراً لافتاً لنخبة من أبرز نجوم السينما العالمية، بعد منافسة حظيت بتنوع كبير لمواضيع الأفلام العديدة المشاركة.