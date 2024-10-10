مهرجان فني مصري يفتتح فعالياته بتكريم يحيى الفخراني

شفق نيوز/ افتتح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، فعاليات دورته السابعة والتي تستمر حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بتكريم الفنان يحيى الفخراني.

وجاء تكريم الفخراني تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة والمتميزة على خشبة المسرح، حيث قدّم مجموعة من الأعمال التي أثرت في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وقد حضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان أشرف زكي رئيس المهرجان، وزوجته الفنانة روجينا، والفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، بجانب العديد من الوجوه البارزة في الساحة الفنية.

ويمتلك الفنان يحيى الفخراني موهبة من العيار الثقيل، وقد ترك الطب من أجل التمثيل، وابتسم الحظ للفخراني عام 1979 عندما وقف بجوار الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل بعنوان "أبنائي الأعزاء شكراً"، وبعد هذا العمل لمع اسمه وتم ترشيحه للعمل في السينما.

وقدم الفخراني عبر مشواره ما يقرب من 40 مسلسلاً منها "شيخ العرب همام، وليالي الحلمية، والليل وآخره، ونصف ربيع الآخر، وزيزينيا، وأوبرا عايدة، وجحا المصري"، فيما وصل رصيده على شاشة السينما إلى 36 فيلماً أبرزها "حب في الزنزانة، والغيرة القاتلة، وإعدام ميت"، كما شارك في بطولة 14 عرضاً مسرحياً أهمها "الملك لير".