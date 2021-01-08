مهرجان سويدي يقدم عرضا مغريا لعشاق السينما

شفق نيوز /قدم مهرجان غوتبرغ السينمائي السويدي عرضا غريبا لعشاق السينما في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إذ تعهد منظموا المهرجان باختيار واحد من الفن السابع لقضاء أسبوع في فنار على جزيرة معزولة.

وسينُقل الشخص الذي سيقع عليه الاختيار بقارب إلى جزيرة بيتر نوستر السويدية، ولن يكون بصحبته، سوى بحر الشمال والأفلام طبعا.

لا هاتف أو كتب أو كمبيوتر، أو أي مصادر تشتيت أخرى.

وسيقيم عاشق السينما المحظوظ فور وصوله إلى الجزيرة في منزل حارس الفنار السابق، في الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير.

ويصف أحد منظمي المهرجان جزيرة يتر نوست بأنها من أجمل المناطق التي شاهدها جمالا ودرامية".

وقال المدير الفني للمهرجان جوناس هولمبرج إنهم استلهموا الفكرة من كيفية تحول الناس إلى الأفلام من أجل الراحة أثناء الوباء.

بحسب "سي أن أن" "يمكنك التقديم عبر الإنترنت. كل ما عليك فعله هو البريد الإلكتروني والتحدث عن هويتك، ولماذا أنت مهتم بالسينما المعزولة. الموعد النهائي للتقديم هو 17 يناير.

وتشير "سي أن أن" إلى أن المشرفين على المهرجان أكدوا أنهم تلقوا بالفعل تدفقا من المتقدمين من جميع أنحاء العالم.