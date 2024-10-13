مهرجان زيورخ السينمائي يستعرض "إخفاء صدام حسين" في دورته العشرين

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي بعرض فيلم "الأمر" The Order للمخرج "جاستن كورزل"، وإنتاج مشترك بين إنجلترا وكندا، وبطولة "جود لاو". وقد تم منح "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة لهذا الممثل الإنجليزي الشهير.

عرض 107 أفلام لمخرجين من مختلف دول العالم

وقال الصحفي السينمائي منصور جهاني، لوكالة شفق نيوز، إن الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي تعرض 107 أفلام لمخرجين من مختلف أنحاء العالم، في أقسام مختلفة منها: 14 فيلمًا روائيًا في قسم "المسابقة الدولية الرئيسية"، 11 فيلمًا وثائقيًا طويلًا في قسم "المسابقة الوثائقية الدولية"، 3 أفلام في قسم "المسابقة الدولية لموسيقى الأفلام"، 11 فيلمًا روائيًا في قسم غير التنافسي "العرض الأول" Gala Premieres، 10 أفلام في قسم "السينما السويسرية"، 6 أفلام روائية في قسم "خطوط الحدود" Border Lines، 7 أفلام في قسم "الأصوات" Sounds (مشاهد صوتية سينمائية)، 9 أفلام في قسم "مدن كبيرة، قصص كبيرة" Big Cities, Big Stories، وعدة أقسام أخرى. ويعقد المهرجان في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2024 في زيوريخ، سويسرا.

"زيوريخ" مهرجان حقيقي ذو محتوى خاص ومناطق جذب خاصة

وقال "كريستيان يونغين"، المدير الفني لمهرجان "زيورخ" السينمائي ZFF: "نحن نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسنا ونعرض فيلمًا رائعًا كل يوم". هذا المهرجان هو مهرجان سينمائي حقيقي له محتواه الخاص ومناطق الجذب الخاصة به. عدد كبير من الضيوف ونجوم السينما العالميين يظهرون أن مهرجان "زيورخ" السينمائي أصبح ذا أهمية متزايدة في صناعة السينما العالمية. ويعد مهرجان زيورخ السينمائي مهرجانًا مثاليًا لإضفاء هيبة على أفلام موسم الجوائز وتأسيس أساس ناجح لاستغلال السينما في المنطقة الناطقة بالألمانية، وهو من أهم المهرجانات التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون شخص.

تكريم ومنح جائزة خاصة للمخرج السويسري البارز "إدوارد بيرغر"

في حفل افتتاح فيلم "لقاء سري" CONCLAVE للمخرج "إدوارد بيرغر" في الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي، قام القائمون على هذا المهرجان بتكريم هذا المخرج السويسري الشهير ومنحه جائزة خاصة A Tribute to... Award.

"إدوارد بيرغر" هو سيد الأسلوب الكلاسيكي

يؤمن "كريستيان يونغين" بوجود "إدوارد بيرغر" بأحدث أعماله في مهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي، حيث قال: "ابتكر إدوارد بيرغر تحفة فنية مع فيلم الفاتيكان المثير اللقاء السري. يعد إدوارد أستاذًا في الأسلوب الكلاسيكي، حيث يضع اتجاهه بالكامل في خدمة القصة، مما يمنح ممثلي شخصيته مثل "رالف فينيس" فرصة لتطوير مهاراتهم. إنه متعدد الاستخدامات ويمكنه التنقل عبر مجموعة واسعة من الأنواع، وإيجاد الأسلوب والنغمة المناسبين لكل منها. يسعدنا بالطبع أن نتمكن من تكريمه في عيد ميلادنا العشرين، لأن إدوارد هو ابن مدينتنا الجميلة زيورخ وسيرته الذاتية تتوافق بشكل أساسي مع اتجاه مهرجان زيورخ السينمائي.

جائزة "العين الذهبية" لعدد من مشاهير السينما

خلال الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي، مُنحت جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة لعدد من المصورين السينمائيين البارزين في العالم، ومن بينهم: الممثلة الأمريكية الكندية "باميلا أندرسون"، والممثلة الأمريكية الشهيرة "كيت وينسلت"، والممثلة السويدية "أليسيا فيكاندر".

جائزة الإنجاز مدى الحياة لإميل شتاينبرجر

في هذا الحدث السينمائي المرموق، سيتم تقديم "جائزة الإنجاز مدى الحياة" Lifetime Achievement Award إلى "إميل شتاينبرجر"، الممثل الكوميدي والكاتب السويسري الشهير.

جائزة "الإنجاز الفني" عن "هاوارد شو"

في اليوم الثالث من مهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي العشرين، مُنحت جائزة "الإنجاز الفني" Career Achievement Award للملحن وقائد الأوركسترا الكندي الشهير "هوارد شو". وهو أحد الملحنين المشهورين والموهوبين الذين تركوا أعمالًا خالدة في تاريخ السينما، وعزفت موسيقاه أرقى فرق الأوركسترا في قاعات الحفلات الموسيقية حول العالم.

جائزة Game Changer لـ "روج ساترلند"

"روج ساترلند"، الرئيس المشارك لقسم تمويل وسائل الإعلام CAA، حصل على جائزة Game Changer من مهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي، تقديرًا لإنجازاته المتميزة ومساهماته في صناعة السينما.

عرض الفيلم الوثائقي الطويل "إخفاء صدام حسين"

كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي الطويل "إخفاء صدام حسين" Hiding Saddam Hussein للمخرج الكردي "هلكوت مصطفى" في قسم "المسابقة الوثائقية الدولية" في هذه الفترة من المهرجان.

مشاهير نجوم السينما العالمية في مهرجان "زيورخ" السينمائي

خلال الدورة العشرين لمهرجان "زيوريخ" السينمائي الدولي، شارك مشاهير نجوم السينما العالمية، ومن بينهم: كيت وينسلت، ريتشارد جير، رالف فينيس، كيران كولكين، جينيفر جراي، بيتر سارسجارد، إيريس بوربون، فيرونيكا فارس، باميلا أندرسون، جود لو، هوارد شور، أليسيا فيكاندر، ماركو أوديرمات، إميل شتاينبرجر وغيرهم.

أعضاء لجنة تحكيم قسم "المسابقة الدولية الرئيسية"

أعضاء لجنة تحكيم قسم "المسابقة الدولية الرئيسية" في الدورة العشرين لمهرجان "زيورخ" السينمائي الدولي هم: مخرج "لي دانيلز" - رئيس لجنة التحكيم، "سهيلة يعقوب" ممثلة من سويسرا، "جو ويلميز" مصور سينمائي من بلجيكا، "إيوا بوشكزينسكا" منتجة من بولندا، و"صوفيا دراسبي" مخرجة من كندا. وتمنح جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة للفائزين في هذا القسم.

أعضاء لجنة تحكيم "المسابقة الوثائقية الدولية"

وأعضاء لجنة تحكيم "المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية" في هذا الحدث السينمائي المرموق هم: "كيفن ماكدونالد" مخرج وكاتب سيناريو ومنتج من إنجلترا - رئيس لجنة التحكيم، "فرانزيسكا سوندر" منتجة من سويسرا، "فنسنت كيلنر" مخرج ومصور من فرنسا، "آنا هنتز" مخرجة من إستونيا، و"بن بيرنهارد" مخرج ومصور سينمائي من ألمانيا. وسيتم منح جائزة "العين الذهبية" Goldenen Auge المرموقة للفائزين في هذا القسم.