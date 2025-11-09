مهرجان "القاهرة السينمائي" يعلن أفلام دورته الـ46

شفق نيوز- القاهرة

أعلن مهرجان "القاهرة السينمائي" الدولي في دورته الـ46، يوم الأحد، عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية، حيث تُقام هذه الدورة في الفترة من 12 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويتنافس على جوائز هذه المسابقة الرئيسية في المهرجان 14 فيلماً، هي: "اغتراب" لمهدي هميلي، "الأشياء التي تقتلها" لعلي رضا خاتمي، "ترميم" لغابرييل أوربونايت، "ثريا، حبي" لنيكولا خوري، "الركض الصامت" لمارتا بيرجمان، "زنقة مالقة" لمريم توزاني، "صفصافة" لبيتر سانت، "كان يا ما كان في غزة" لطرزان وعرب ناصر، "ليس للموت وجود" لفيليكس دوفور، "مدينة الرمال" لمهدي حسن، "ضايل عِنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، "اليعسوب" لبول أندرو ويليامز، "ابن" لناتشو لاكاسا، و"بينما نتنفس" لسيمون ألتون.

كما اختار "القاهرة السينمائي"؛ الفيلم الروائي "المسار الأزرق: The Blue Trail"، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ46.

والفيلم للمخرج البرازيلي غابريل ماسكارو، ويروي قصة "تيريزا" البالغة من العمر 77 عاماً، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قراراً رسمياً بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد.

كما تنطلق غداً الاثنين فعاليات النسخة السابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، المنصة الصناعية لمهرجان "القاهرة السنيمائي" الدولي، في دورته الـ 46، ببداية 10 ورش عمل متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المجالات السينمائية.

وتهدف هذه الورش إلى تعزيز المهارات الإبداعية والمهنية لصناع السينما، وتتنوع موضوعاتها لتشمل: أفلام النوع، وبناء قدرات صناع الأفلام، وتطوير المسلسلات القصيرة، والارتجال في التمثيل، والخيال في المونتاج، وبرمجة المساحات السينمائية، ويوم القاهرة للصناعة للشباب، وإخراج المشاهد ذات العبء العاطفي، والترميم الرقمي، بالإضافة إلى ورشة "ما وراء الكادر: السرد التفاعلي (XR)" التي تقام لأول مرة في مصر لتسليط الضوء على أساليب السرد الجديدة التي تمزج بين الفن والتقنية.

ويعد مهرجان "القاهرة السينمائي" الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. وتأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.