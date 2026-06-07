مهرجان الفطور العالمي.. شفق نيوز تنضم لأطول مائدة في تركيا (صور)

شفق نيوز- أنقرة

انطلق مهرجان الفطور العالمي في مدينة وان التركية، يوم الأحد، بمشاركة وفد كبير من إقليم كوردستان، إلى جانب وفود رسمية من مختلف دول العالم.

ويعقد المهرجان، في أول يوم أحد من شهر حزيران/ يونيو من كل عام، عبر إعداد أطول وأغنى مادة إفطار، وتعود بدايته لعام 2014، حيث ضمت المائدة أكثر من 51 ألف شخص.

وقد غطت عدسة وكالة شفق نيوز، المهرجان ومائدة الإفطار، عبر مراسلها الذي كان حاضرا فيه، ورصد تجمع شخصيات من مختلف الجنسيات على هذه المائدة.

وعلى مستوى المشاركة، فقد وصل وفد رسمي رفيع المستوى من إقليم كوردستان، إلى مدينة وان التركية، وضم كلاً من: محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومحافظ دهوك علي تتر، ومشرف إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب.

وأعرب المسؤولون في "وان" عن ترحيبهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تكتسب أهمية بالغة في تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التبادل التجاري وتنشيط الحركة السياحية بين إقليم كوردستان والجانب التركي.

ومن المقرر أن يجري محافظا أربيل ودهوك ومشرف إدارة سوران، على هامش مشاركتهم في المهرجان، سلسلة لقاءات رسمية مع المسؤولين في محافظة "وان" التركية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.