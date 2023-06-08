مهرب أمريكي.. خلل في نظام GPS يوصله إلى الحدود الكندية وبحوزته مخدرات وآلاف الدولارات

شفق نيوز/ أدى خطأ في نظام التموضع العالمي GPS إلى وصول سائقٍ أميركي للحدود الكندية بطريق الخطأ، حيث تم القبض عليه إثر العثور على 181 كغم من القنب، وأكثر من 600 ألف دولار نقداً داخل سيارته.

ووفق ما نقلت صحيفة The Independent البريطانية عن شرطة الخيالة الكندية الملكية، فقد انتهى المطاف بأندرو توبينبيرغ (60 عاماً) عند معبر جسر قوس قزح المؤدي إلى كندا في شلالات نياجرا، وذلك بطريق الخطأ.

ويقول المسؤولون إنه كان يتبع تعليمات نظام الملاحة الذي كان مُبرمجاً على عنوان خطأ؛ واضطر إلى أن يخضع لفحصٍ ثانوي لأنه لم يكن يحمل جواز سفره معه، وعندها عثر الضباط على المخدرات والنقود، بحسب المزاعم.

وقد تمت تعبئة المخدرات بتفريغ الهواء وتقسيمها على عدة صناديق، بينما كانت النقود مكدسةً في رزمٍ ومخفية داخل خزنة وحقيبة سفر عادية وأخرى متينة.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيانها: "يتماشى نمط التعبئة المذكور مع الأنماط التي يستخدمها تجار المخدرات أو مُبيِّضو الأموال".

وجرى القبض على السيد توبينبيرغ، من توستين بولاية كاليفورنيا، واتهامه بسلسلةٍ من جرائم المخدرات مثل حيازة وتوريد القنب. فضلاً عن تهمة حيازة مبلغٍ يُجاوز 5,000 دولار، مع العلم بأن إجمالي المبلغ -أو جزءاً منه- قد جاء من عائدات الجريمة.

وتقول السلطات إنه ظهر في محكمةٍ بأونتاريو مطلع الشهر الجاري، وقررت المحكمة حبسه احتياطياً. ولم يتحدد تاريخ لظهوره المقبل في المحكمة حتى الآن.

فيما قال جيف والترز، من وكالة خدمات الحدود الكندية: "وكالة خدمات الحدود الكندية فخورة للغاية باليقظة التي أظهرها ضباطنا؛ إذ إن لعملهم الشاق تأثيره الجوهري على ضمان السلامة العامة لحدودنا".