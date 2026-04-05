"مهاجم الفتى".. نفوق النمر السيبيري في حديقة الزوراء ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات في متنزه الزوراء ببغداد، يوم الاحد، نفوق النمر السيبيري المصاب بعد تعرضه لتوقف تنفسي مفاجئ أثناء مرحلة الإفاقة من التخدير، عقب عملية جراحية معقدة استمرت عدة ساعات.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي، وردج لوكالة شفق نيوز، أن الحالة عولجت منذ اللحظة الأولى باعتبارها طارئة، حيث تم اتخاذ إجراءات طبية وفنية بمشاركة فريق من الأطباء البيطريين المختصين، واستخدام أجهزة حديثة أُمنت خصيصاً لإنقاذ الحيوان.

وأوضحت أن العملية الجراحية "تكللت بالنجاح من الناحية الجراحية"، إلا أن الحيوان تعرض لتوقف تنفسي مفاجئ خلال الإفاقة، وهو من المضاعفات المعروفة علمياً في مثل هذه الحالات، خصوصاً لدى الحيوانات الكبيرة والحالات المصحوبة بإجهاد وإصابات سابقة.

وأكدت إدارة الحديقة أن جميع الإجراءات تمت وفق الأصول المهنية وبأعلى درجات الحرص، مشيرة إلى إعداد تقرير تشريحي مفصل لتوثيق الحالة علمياً.

وأضافت أن الحادثة الأصلية نتجت عن تجاوز أحد الأشخاص للسياج الأمني خلافاً للتعليمات، ما أدى إلى هذه التداعيات، كما أعلنت ولادة مجموعة من النمور السيبيرية داخل الحديقة مؤخراً، في مؤشر على نجاح برامج الإكثار والرعاية.

وكانت إدارة حديقة الحيوانات قد أعلنت في وقت سابق إصابة زائر بجروح بليغة بعد تعرضه لهجوم من نمر سيبيري إثر تجاوزه السياج الأمني ودخوله منطقة محظورة ومحاولته الاقتراب من الحيوان.

وأفادت وزارة الصحة بإنقاذ المصاب بعد خضوعه لعمليات جراحية معقدة، مؤكدة أن حالته مستقرة.