من هو أول "تريليونير" في العالم؟.. تقرير أمريكي يتوقع

شفق نيوز/ توقع تقرير أصدرته Informa Connect Academy، لتحديد أول تريليونير في العالم بناءً على متوسط معدل النمو السنوي في الثروة، رجحت فيه أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك هو أول تريليونير.

يعد ماسك حاليًا أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 251 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

تتوقع "Connect Academy" أن يصبح ماسك تريليونيرًا في وقت ما في عام 2027، على افتراض أن ثروته تستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110%.

ومن المتوقع أن يكون الشخص الثاني الذي سيصبح تريليونيرا، وفقًا للتقرير، سيكون الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة أداني. وإذا حافظ أداني على معدل نموه السنوي الحالي. يقول التقرير إنه سيصبح تريليونيراً في عام 2028.

ووفقًا للتقرير، سيصبح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الذي شهد ارتفاع ثروته من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار في خمس سنوات، تريليونيرًا بحلول عام 2028. وسيتعين على ثروته أن تستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 112%. ارتفع سهم إنفيديا بالفعل بنحو 115% هذا العام، بعد أن تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.

الرابع في القائمة هو براجوجو بانجيستو من إندونيسيا، مؤسس تكتل الطاقة والتعدين الإندونيسي باريتو باسيفيك. يتوقع التقرير أن يصبح بانجيستو تريليونير بحلول عام 2028.

سيكون برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، الذي يعد حاليًا ثالث أغنى شخص في العالم، بأقل من 200 مليار دولار، في المركز الخامس. ويشير التقرير إلى أنه سيصبح تريليونيرًا في وقت ما في عام 2030، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ.

مرشحون أقوياء

بعض كبار المليارديرات الذين يبدو أنهم مرشحون أقوياء للوصول بسرعة إلى المراكز العشرة الأولى. جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حاليًا، بثروة تبلغ 200 مليار دولار، وفقًا لبلومبرغ، مدرج في المرتبة 12، ولن يصبح تريليونيرًا حتى عام 2036. ومن المقرر أيضًا أن ينتظر لاري بيغ وسيرغي برين، مؤسسا "غوغل"، 12 عامًا ليصبحا تريليونيرين - على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يسرع صعودهما.

ومن المؤكد أن مراقبي الثروات كانوا يتوقعون أول تريليونير منذ سنوات. وقد لا ترتفع أسهم تسلا وإنفيديا وLVMH بنفس السرعة في السنوات الخمس المقبلة كما فعلت في السنوات الخمس الماضية.

وفي 29 ايلول/ سبتمبر 1916، أعلنت الصحف في جميع أنحاء أميركا عن معدل ثروة كان يُعتقد ذات يوم أنه من المستحيل الوصول إليه: أول ملياردير في العالم. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز عنوانا رئيسيا جاء فيه: "ستاندرد (أويل) بسعر 2014 دولارًا تجعله مليارديرًا"، والذي أشار إلى أن ارتفاع سعر سهم ستاندرد أويل "يجعل جون روكفلر، المؤسس وأكبر مساهم في الشركة مليارديرًا بكل تأكيد".

ومع ذلك، بعد أكثر من 100 عام من الملياردير الأول، قد يتم تتويج أول تريليونير في العقد المقبل.