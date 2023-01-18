من هواية طفل إلى المشاركة في مهرجانات.. حكاية "كاري المالكي" مع فن التصغير (صور)

شفق نيوز/ في ورشة صغيرة بغرفة من غرف منزله، يعكف الفنان الموهوب "كاري المالكي"، على صناعة نماذج مصغرة بدقة فائقة لأي شيء تقريبا في محيطه، حتى نال شهرة واسعة لمهارته في فن التصغير، وسط إشادات بابداعه "المذهل".

وينكب المصمم المالكي (25 عاما) واسمه الحقيقي كرار جبر، من محافظة ميسان، على صنع نماذج للمجسمات المصغرة، حيث يقدم تشكيلة متنوعة من الأشكال بأحجام صغيرة، يصعب لمن ينظر إليها التمييز بينها وبين الأصلية، لشدة إتقانها.

يروي الفنان المالكي لوكالة شفق نيوز، قصته مع فن المجسمات الصغيرة وأعماله الإبداعية، وحياته اليومية، فيقول "بدأت بممارسة هواية فن التصغير في مرحلة الدراسة الابتدائية وكانت أعمالا بسيطة، لكن بعد العمل المتواصل والاستمرار في تطوير مهاراتي في هذا الفن أصبحت الأعمال أكثر جمالية ودقة".

ويصنع المالكي "أي شيء تقريبا"، حيث يحول "أي قطعة حقيقية إلى مجسم مصغر مع تطابق عالٍ بين النموذج الأصلي والمصنوع، وكل ذلك يتم داخل غرفة صغيرة وبأدوات بسيطة".

وعن دور السوشيال ميديا في إيصال فنه للجمهور، يقول المالكي "استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لطرح هذا النوع من الفن والمحتوى، وكانت ردود أفعال المتابعين إيجابية".

ويبين، أن "الأعمال المنشورة في حسابي تنقسم بين تلبية لطلب الأصدقاء مثل مشاريع تخرج للطلاب، أو أعمال للهواة وجامعي المصغرات، فضلا عن أعمال صنعتها حسب رغبتي، وللمشاركة بها في المهرجانات والمسابقات".

ويشير إلى أن "بعض الأعمال والمشاريع تستغرق وقتا طويلا يصل إلى شهر كامل"، لافتا إلى أن "إنتاج الأعمال يقل في وقت الدراسة، لكوني طالبا في كلية التربية الأساسية بجامعة ميسان، لكنها تزداد في أيام العطل حيث أتفرغ لإنجاز المجسمات الصغيرة".