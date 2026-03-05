من كوريا إلى العالم.. "نودلز النار" ينتشر بين الأطفال ويثير القلق

شفق نيوز- متابعة

أدى عرض مسلسل KPop Demon Hunters على منصة "نتفليكس"، إلى زيادة الاهتمام بتحدي "نودلز النار"، حيث يظهر الشخصيات وهم يتناولون الراميون قبل العروض، ما أثار فضول المشاهدين وألهمهم لتقليد المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.كما شهدت تحديات الطعام على "تيك توك"، وبالأخص تحدي "نودلز النار"، انتشاراً واسعاً بين الأطفال والمراهقين، مدفوعة بالمحتوى الفيروسي والاهتمام العالمي بـ"راميون "ramyeon، وهو نوع نودلز كوري فوري التحضير.

وبحسب موقع "بيتديفندر"، فالراميون هو نوع سريع التحضير وحار من النودلز الفوري، ويختلف عن الرامن الياباني التقليدي الذي يُحضّر طازجاً مع مرق يُطهى لساعات.

وساهمت الأفلام والمسلسلات الكورية، بما في ذلك فيلم "Parasite أو الطفيلي" الحائز على الأوسكار، في تعريف الجمهور الدولي بالراميون، وجعله طعاماً مألوفاً ومحبباً.

وبلغت صادرات النودلز الكورية الفورية 1.52 مليار دولار في 2025، مع طلب متزايد في الولايات المتحدة، والصين، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط.

ويتضمن تحدي نودلز النار تناول نودلز حارة جداً، عادة من سلسلة ساميانغ بولداك، بما في ذلك نسخة 2X "النيوكليارية" التي تصل قوتها إلى 8,706 وحدة سكاليفيل، دون إظهار أي انزعاج.

وتفاعل مثل السعال، والتعرق، والبكاء جزء من متعة المشاهدة، ما يجعل هذه الفيديوهات تنتشر بسرعة على تيك توك.

وبحلول عام 2024، تجاوز عدد الفيديوهات التي تحتوي على هذا التحدي 1.5 مليون فيديو، ووصلت بعض المقاطع إلى عشرات الملايين من المشاهدات.

وبينما يعتبر تناول النودلز الحارة بشكل معتدل آمناً عادة، فإن النسخ فائقة الحرارة قد تسبب الغثيان، وآلام المعدة، والارتجاع الحمضي، أو القيء.

ويزيد خطر المشكلات الصحية والحروق عند الجمع بين الحرارة الشديدة، والماء المغلي، وضغط وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عند الأطفال الذين يحاولون تقليد الفيديوهات دون إشراف.

كما تشكل الميكروويف والحاويات الساخنة خطراً إضافياً، مع تسجيل إصابات حروق بين الأطفال.

ويحذر الخبراء من أن التحديات الفيروسية ليست منفصلة عن تأثير الإعلام والضغط الاجتماعي.

ويُنصح الآباء بمراقبة ما يشاهده أطفالهم على الإنترنت ومناقشة المخاطر قبل المشاركة.

ويؤكد الخبراء أن أدوات تتبع المحتوى قد تساعد الأهل، كما أن ضبط أوقات الشاشة أمر مهم للغاية، لضمان أن تبقى التحديات ممتعة دون أن تتحول إلى مخاطر.

وتوضح هذه الظاهرة كيف يمكن للإعلام والثقافة ومنصات التواصل الاجتماعي أن تحوّل نشاطات تبدو بسيطة إلى تحديات فيروسية تحمل مخاطر فعلية في العالم الواقعي.