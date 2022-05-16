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من غوغل.. أداة جديدة لتمحو معلوماتك الشخصية من الإنترنت

Category: منوعـات

Date: 2022-05-16T15:27:54+0000
من غوغل.. أداة جديدة لتمحو معلوماتك الشخصية من الإنترنت

شفق نيوز/ طرح عملاق البحث على الإنترنت المملوك لشركة "ألفابت" مؤخرًا سياسات وأدوات جديدة تتيح للمستخدمين طلب إزالة البيانات الشخصية، مثل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، أو حتى العنوان الفعلي من نتائج البحث، بسرعة وسهولة. 

وفي السابق، كان على المستخدمين إظهار دليل على وجود ضرر محتمل من الاحتفاظ ببياناته، مثل الاستجواب أو سرقة الهوية، حتى يحذف هذه المعلومات. لكن الآن، يمكنك إزالة معلوماتك من تلك النتائج لأي سبب، وبنقرة زر واحدة فقط.

وقالت دانييل رومان، نائبة رئيس الثقة في غوغل: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن العنصر الأساسي للشعور بالأمان والخصوصية على الإنترنت هو التحكم بشكل أكبر في مكان العثور على معلوماتهم الحساسة والمميزة للهوية الشخصية". 

وأكدت الشركة الأربعاء، أن المستخدمين الذين يجدون معلوماتهم الشخصية في نتائج البحث من طلب إزالة تلك البيانات سيتمكنون ببضع نقرات فقط. وقالت الشركة إن الأداة الجديدة ستكون متاحة "في الأشهر المقبلة".

وأشارت إلى أنه سيكون على الشخص ملء نموذج عبر الإنترنت لطلب إزالة. وقالت الشركة إنها تريد معالجة جميع طلبات الإزالة بسرعة، وسيتم اتخاذ القرارات من خلال مجموعة من الأدوات الحسابية والمراقبة البشرية للطلبات.

وفي النموذج عبر الإنترنت، يمكنك النقر فوق الخيار "إزالة معلومات تحديد الهوية الشخصية من بحث Google"، ثم ستجيب على الأسئلة حول نوع المعلومات الشخصية التي تظهر في نتائج البحث، وروابط مواقع الويب التي تعرض هذه المعلومات، ومصطلحات البحث المستخدمة لإظهار تلك النتائج في عمليات البحث.

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