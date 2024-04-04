"من أغلى صفقات المنازل في لندن".. بن زايد يشتري قصراً بأكثر من 80 مليون دولار

شفق نيوز/ قالت وكالة بلومبرغ، يوم الخميس، إن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اشترى قصرا في تشيلسي، في واحدة من أغلى صفقات المنازل في لندن خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة إن شركة مرتبطة بالزعيم الإماراتي، أنفقت ما قيمته 81.7 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني)، على القصر الواقع في غرب لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقاً لوثائق بالمملكة المتحدة.

وتم بناء العقار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال بتطوير ثلاثة قصور.

وهذا المنزل هو واحد من عدد قليل من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر مايفير بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا.

وتم بناء عقار محمد بن زايد في تشيلسي –وهو واحد من ثلاثة قصور متجاورة مكونة من أربعة طوابق– مع حوض سباحة وغرفة سينما ومصعد للسيارات.

وفي عام 2023، كان تشيلسي هو الحي الأكثر شعبية لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن، حيث شكل 12% من هذه الصفقات، وفقًا لشركة الوساطة Savills Plc.

وخلف محمد بن زايد، شقيقه الراحل كرئيس لدولة الإمارات، وحاكم أبو ظبي في عام 2022.

وأبوظي، تعد موطنًا لأحد أغنى صناديق الثروة في العالم.

ويُنظر إلى الإمارات بشكل متزايد على أنها شريك رئيسي للمملكة المتحدة والحكومات الغربية الأخرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين والحرب في أوكرانيا.

ولم يرد المكتب الإعلامي لأبوظبي على رسائل ومكالمات بلومبرغ، طلبا للتعليق على الخبر، وفقا للوكالة.