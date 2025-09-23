من ضوء الشمس إلى المكسرات.. خطوات صغيرة لهزيمة الإكتئاب

شفق نيوز- متابعة

أفاد دينيس بوروزدينكو، الباحث في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف، أن تناول فيتامينات D ومجموعة B وأوميغا 3 والمغنيسيوم قد يساعد في التغلب على الاكتئاب.

وأوضح أن "أحماض أوميغا 3 الدهنية تدخل في تكوين أغشية الخلايا العصبية، وتقلل الالتهاب المرتبط بالاكتئاب، كما تؤثر على انتقال الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وتوجد هذه المركبات في الأسماك الدهنية أو يمكن تناولها كمكملات غذائية منفصلة".

كما يرتبط نقص فيتامين D بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة في أيام الشتاء وقلة التعرض لأشعة الشمس، ويمكن تعويض هذا النقص بتناول 1000 وحدة دولية يوميا من الفيتامين.

أما مجموعة فيتامين B، وخاصة B9 (حمض الفوليك) وB12 (كوبالامين)، فهي ضرورية لإنتاج وتنظيم النواقل العصبية، وتوجد في البيض والخضروات الورقية واللحوم.

وأشار بوروزدينكو أيضا إلى أن "المغنيسيوم عنصر بالغ الأهمية يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما فيها تلك التي تنظم التوتر ووظائف الجهاز العصبي، وتوجد أهم مصادره في المكسرات، والشوكولاتة الداكنة، والبقوليات".