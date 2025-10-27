من سجنه.. فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "قمري" (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

كشف الفنان اللبناني فضل شاكر، عن أغنية جديدة سيطلقها خلال أيام بعنوان "قمري"، رغم وجوده في السجن.

وكشفت الشاعرة والملحنة جمانة جمال أن "الأغنية من كلماتها وألحانها ومن إنتاج شركة بنش مارك السعودية، سيتم طرحها قريبا".

أشارت جمانة إلى أن "أعمال فضل ستطرح تباعا خلال الأشهر المقبلة ضمن اتفاقه مع بنش مارك".

وقد نشر حساب الشركة، وحساب فضل شاكر، وحساب جمانة جمال على "إنستغرام" تيزر الأغنية مع عبارة: "ليل وقمر.. وفضل، قريباً".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "يا طير الطاير"، وأهداه إلى والده الذي سلم نفسه قبل أسابيع إلى الجيش اللبناني تمهيدا لمحاكمته.

ويأتي هذا العمل بعد يومين فقط من جلسة استجواب تمهيدية خضع لها فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، حيث اقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية تمهيداً لانطلاق محاكمته المقررة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وكان شاكر قد سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.