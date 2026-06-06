من إسبانيا.. البابا يكشف فريقه المفضل ريال مدريد أم برشلونة؟

البابا لدى وصوله إلى مدريد - 6 حزيران 2026 (أسوشيتد برس)

شفق نيوز- مدريد

بدأ البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للعالم الكاثوليكي ورئيس دولة الفاتيكان، يوم السبت، زيارة إلى إسبانيا التي تشمل أربع مدن وتستمر حتى 12 حزيران/ يونيو الجاري.

ويعد ليو الرابع عشر، أول بابا يزور إسبانيا بعد 15 عاماً، حيث استقبله في مطار باراخاس أدولفو سواريز في العاصمة مدريد، ملك البلاد فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وفي لقطة طريفة من زيارته، رد البابا ليون الرابع عشر على صحافيين سألوه عن فريقه المفضل بين قطبي كرة القدم الإسبانية بالقول: "البابا مع جميع الفرق، لكن بريفوست مع ريال مدريد".

وقد وُلد البابا باسم روبرت فرانسيس بريفوست، وهو يحمل الجنسيتين الأميركية والبيروفية.

وعن كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قال البابا: "سأدعم بلا شك الولايات المتحدة، حتى وإن لم أكن متأكداً من أنني سأتمكن من متابعة الكثير من المباريات".

ولم يتأهل منتخب البيرو إلى هذه النسخة من المونديال.

ووصل ليون الرابع عشر السبت إلى مدريد في زيارة تستمر سبعة أيام وتشمل أيضاً برشلونة وجزر الكناري. وسيشارك في تجمع كبير من المؤمنين في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد.