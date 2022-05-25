من أربيل.. انفنكس تطلق NOTE12 VIP للمستخدم في العراق

أعلنت شركة انفنكس العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن سلسلة الهواتف الجديدة Infinix NOTE 12 Series في حفل رائع أقيم في مدينة أربيل على أرض قاعة فندق روتانا وبحضور نخبة من نجوم أسود الرافدين مثل الكابتن أيمن حسين هداف المنتخب العراقي واللاعب الدولي شيركو كريم بالاضافة الى حضور جماهيري.

وقدمت مديرة تسويق شركة انفنكس في العراق "شمس طلعت" نبذة مختصرة عن الشركة ومدى نجاحها في الاسواق العالمية والشرق اوسطية وفي السوق العراقي خصوصا، كما تم استعراض أهم مميزات السلسلة الجديدة المتمثلة بهاتف NOTE12 VIP و NOTE12 G96

قادر على اكثر مما تتصور

تقول الشركة إن هاتفها يمتاز بمواصفات هائلة تجعله ينافس وبقوة على سوق الهواتف الاقتصادية، وبالإضافة إلى تصميمه النحيف والجذاب يمتاز الهاتف بخاصية الشحن السريع بقوة 120 واط، وشاشة AMOLED فائقة الوضوح والإضاءة بقياس يصل إلى 7.6 " انج مع معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا ثلاثية سينمائية بدقة 108 ميجا بكسل. ويحتوي الإصدار على نسختين مختلفتين من الهواتف G96 Note12 و VIP 12 Note واللذان يمتلكان ميزات جديدة مبتكرة تختلف عن بقية سلسلة النوت، مثل الألياف الزجاجية فائقة النحافة، ولا سيما ذاكرة الوصول العشوائية التي تصل الى 5 جيجا بايت. وأخيراً وليس آخراً, واحدة من أهم ميزات الجهاز وهي قابلية الحفاظ على الهاتف آمناً عند الشحن السريع.

"تنشئ شركة انفنكس معيار جديد للجودة العالية التي يمكن الحصول عليها من ناحية الأداء وتصميم الهواتف الذكية خلال سلسلة هواتف النوت 12 الجديدة، والتي ستجسد وتقوم بوظيفة الهاتف التي لا تشوبه شائبة" يقول السيد فينتولين مدير منتجات سلسلة النوت في شركة انفنكس للهواتف الذكية: "تجمع هذه السلسلة قوة الشحن السريع والشرائح القوية في تصميم مبدع مثالي للمحترفين محبي، التصميم من هم بحاجة إلى جهاز خفيف، ومرن، وعالي الأداء."

مستقبل الشحن السريع

يعتبر Note12 VIP أنحف هاتف ذكي مزوّد بخاصية الشحن السريع بمقدار 120 واط، ما يجعله جهازًا ذكيًا خفيفًا محملًا بطاقة قد تستمر لعدة أيام. دمجت انفنكس بين خاصية الشحن السريع بقوة 120 واط مع بطارية بحجم 4500 ملي أمبير في الساعة في هاتف Note12 VIP عن طريق دمج مضخة مزدوجة الشحن وبطارية مزدوجة الخلايا ما يجعّل الهاتف قادرًا على ضبط الجهد والتيار الأمثل بالنسبة له، وذلك لخلق التجربة الأمثل لدى مُستخدمي الجهاز لشحن يستمر لعدة أيام، كما إنّ سرعة شحن الهاتف تعد أسرع من سرعة الصوت حيث يُمكن للهاتف أن يشحن من 0% حتى 100% خلال 17 دقيقة فقط!

ميزة شحن وحماية كاملة

يتميز Infinix NOTE 12 VIP بخصائص هائلة للشحن وسلامة البطارية 103 والتي تغطي دورة الشحن بأكملها من الشاحن إلى الدائرة والبطارية. ويأتي أيضًا مع 18 مستشعرًا حراريًا يراقب درجة حرارة الجهاز في الوقت الفعلي للتأكد من أن الشحن آمن دائمًا.

مع جمع كل هذه الصفات في جهاز واحد، يحصل هاتف Note12 VIP على دورة شحن تصل إلى 800 مع سعة بطارية تصل إلى 85%، علاوةً على الشحن بقوة 120 واط المعتمد من قبل نظام الشحن السريع الآمن TüV Rheinland، ما يثبت موثوقيته وقابليته على الشحن طوال اليوم.

تصميم يخطف الأنفاس

يتميز هاتف Note12 VIP بتصميم عصري أنيق معزز بميّزات متطورة لجعله الهاتف الذكي الأمثل للاستخدام. يُعتبر الجهاز الأول المُستخدم اللألياف الزجاجية من فئة aerospace-grade الرقيقة ما يعطيه ملمس الزجاج وقوة ألياف الكربون. تزوّد هذه المادة الهاتف بملمس ناعم كالريش مع نحافة تصل إلى 7.89 مم و وزن 199 غم فقط.

كما يحتوي التصميم على شاشة امولد فائقة الاضاءة بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD مايوفر للمستخدمين تجربة مثالية برؤية واضحة وتدرج لوني مبهر DCI-P3 بنسبة 100% مع عمق للالوان 10 بت المتوفرة بأكثر من مليار لون واضحة التباين!

كما تتميّز بشاشة مرنة تتيح إطارًا سفليًا ضيقًا بحجم 3.1 مم وتُشكل حجم بنسبة 93.1% من أصل الجهاز. وتتيح تجربة بصرية حريرية مع معدل تحديث فائق يبلغ 120 هرتز مع سعة إستيعاب اللمس بمعدل 360 هرتز. علاوةً على إهتمام الشركة بسلامة وراحة أعيُّن مستخدميها حيث توفر وضع خفض إضاءة الشاشة وجعلها باللون الأزرق المُعتمد من TUV Rheiland ما يُمكّن المستخدم من الاستمتاع برؤية تقلل من إجهاد العين.

إجعل من ذكرياتك صورًا عالية الدقة

يحتوي هاتف Note12 VIP على كاميرا ثلاثية سينمائية بدقة 108 ميجا بكسل والتي تتكون من ثلاثة عدسات، إحدى عدساتها الجانبية العريضة تمتاز بدقة 13 ميجا بكسل أما الثانية فهي العدسة المختصة في العمق وتحتوي على ليزر يحدد التركيز التلقائي ما ينتج صورًا رائعة، كما أنه يُحسِّن من تجربة التصوير أثناء الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى إمتلاكها إلى مستشعر بحجم 1.67 \ 1 بوصة بدقة 12000*9000.

يدعم الهاتف ربط 9 في 1 بكسل، ما ينتج وحدات بكسل كبيرة بحجم 1.92 مايكرومتر تستحوذ على كمية أكبر من الضوء للوصول إلى أدق كمية ممكنة من التفاصيل والوضوح.

ما تحتاجه من السرعة والقوة أصبح متوفرًا يُعتبر وجود معالج الألعاب MediaTek Helio G96 Ultra في هاتف Note12 G96 ميزة أضافية تعزز من صفاته. يشتمل المعالج ثماني النواة على معالجين قويين من Arm Cortex-A 76 تصل سرعتهما إلى 2.05 جيجا هرتز.

ما يكمّل كل هذه الصفات ويضفي تجربة الألعاب المثالية هي ذاكرة LPDDR4X السريعة تصل إلى 2133 ميجاهرتز ووحدة تخزين UFS 2.2 مزودة بشاحن توربيني يوفر نطاقا تردديًا فائق السرعة للبيانات.

وسعت انفنكس ذاكرة هاتفي النوت 12 من سعة 8 جيجابايت إلى 13 جيجابايت من خلال دمج ذاكرة الوصول العشوائي الرام وذاكرة ال ROM لتزويد المستخدمين بذاكرة وصول عشوائية ممتدة تصل إلى 5 جيجابايت ما يعمل على تحسين سرعة معالجة الهاتف الذكي وتسريع أداءه أثناء القيام بمهام متعددة أو فتح صفحات متعددة في الوقت ذاته.

ميًّزات إضافية رئيسية:

مكبرات صوت مزدوجة مع DTS : تخلق سلسلة النوت 12 تجربة صوت مثالية تنتشر بوضوح بزاوية 360 حول الهاتف.

نظام التبريد بالجرافين: يحتوي Note12 VIP نظام تبريد مكون من 9 طبقات من الجرافين

والتبريد السائل في غرف البخار لإيصال درجة الحرارة إلى 15 درجة سيليزية.

الأنظمة الحسية للمحركات الخطية: يدمج هاتف Note12 VIP نظام اللمس الخطي ثنائي

المحور X ما يمنح المستخدمين تجربة جديدة تمامًا أثناء اللعب والإستخدام اليومي.

برنامج Dar-Link 2.0 التابع لانفنكس: يحسِّن هذا البرنامج من استقرار الصورة استنادا إلى

خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع تقليل درجة حرارة الجهاز في الوقت نفسه ليعيش المستخدم المغامرة الحقيقية للألعاب التي يلعبها.

برنامج XOS 10.6: تتميّز هذه السلسلة بهذا البرنامج الجديد المعتمد على نظام أندرويد 12

والذي يتضمن ميّزات جديدة مثل تحسين التخزين لحفظ مساحة أكبر، وإضاءة متعددة النوافذ، وتوفير مساعد آلي لتعزيز أنظمة حماية الهاتف، وغيرها.

كما يدعم Note12 VIP مساعد صوتي يرافق المستخدم ويساعده في تسهيل مختلف الأعمال اليومية.

السعر والتوفر:

يتوفر هاتف NOTE12VIP بذاكرة 256+8 بسعر $286

وهاتف NOTE12 G96 بذاكرة 128+6 بسعر $177