من راتبه إلى صديقته السابقة .. 10 معلومات خاصة عن البابا فرانسيس

شفق نيوز/ البابا فرانسيس جاء خليفة لبنديكتوس السادس عشر عام 2013، ويعيش في مدينة الفاتيكان -التي يمثل كيانها السيادي – وقد ولد في 17 ديسمبر 1936. هذه هي الأشياء الأكثر شيوعًا التي يعرفها الكثيرون عن البابا فرانسيس. قد يبدو البابا شخصيّة مملة قليلاً في بعض الأحيان، ولكن هل تعلم أن هناك الكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام والغريبة عن البابا فرنسيس؟.

1. هو معروف باسم البابا فرنسيس، لكنه ولد باسم خورخي ماريو بيرغوليو.

2. أسقف روما يجيد التحدث بلغات مختلفة، اذ يجيد اللغات الإيطالية والألمانية والإسبانية، والأخيرة لا تعد مفاجئة لأنه ولد في الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، للبابا أيضًا معرفة أساسية باللغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

3. جزء من رئته مفقود، لماذا ؟ عندما كان طفلاً أصيب بالتهاب مما استوجب إزالة جزء من إحدى رئتيه.

4. يجيد البابا الرقص! إذا كان أي شخص “يعمل” بعد سن التقاعد بكثير، فهو البابا، لكنه مع ذلك لا يزال يمتلك قلبا شابا، لأنه يحب أن يرقص التانغو! اذ أقرّ البابا لأمبروجيتي وسيرجيو روبين، مؤلفي سيرته الذاتية El Jesuita، التي ظهرت في عام 2010: “أحب التانغو ورقصتها كثيرًا عندما كنت صغيرًا”.

5. كان للأسقف صديقة حميمة! اعترف البابا لمؤلفي سيرته الذاتية بأنها “كانت واحدة من أصدقائي الذين كنت أرقص معهم بانتظام، ولكنني اكتشفت بعد ذلك دعوتي الدينية”. لذا، لا يمكن اعتبارها علاقة فاضحة بالنسبة للبابا.

6. يجد الطلاب في بعض الأحيان صعوبة في تغطية نفقات المعيشة بسبب دخلهم المنخفض. ذكر خورخي أنه عاش هذه الوضعية لذلك عمل كحارس في حانة في بوينس آيرس لتمويل دراسته.

7. رئيس الأساقفة من محبي كرة القدم. وهو من عشاق نادي سان لورينزو الأرجنتيني

8. بصفته نائبًا ليسوع المسيح، فإن البابا لديه العديد من المهام، ولكن حتى البابا يأخذ إجازة أحيانا حتى يشاهد فيلما. الفلم المفضل لدى فرانسيسسكوس؟ Babette’s Feast ، دراما دنماركية من عام 1987

9. فرانسيس هو أول بابا غير أوروبي منذ فترة طويلة. سلفه الوحيد غير الأوروبي تولى مهامه في 731

10. بصفته رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، يتمتع البابا بمعاش تقاعد محترم. استقال البابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2013 وحصل على حزمة تقاعد محترمة. آخر مرة منح الفاتيكان راتبا تقاعديًا كانت منذ 600 عام. وذكرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن البابا امريتوس يتقاضى 2500 يورو شهريًا.