من بينها عربية.. تعرف على أقوى وأعلى العلامات التجارية قيمة بالعالم

شفق نيوز/تفوقت شركة "آبل" على "أمازون" و"غوغل" لتحصل على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم لأول مرة منذ العام 2016، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "براند فاينانس"، شركة استشارات تقييم العلامات التجارية.

ويعود تفوق "آبل" الأخير إلى استراتيجية التنويع التي اعتمدتها مؤخراً والتي رفعت قيمة الشركة بحوالي 87٪ لتصل إلى 263.4 مليار دولار.

وقد جاءت "أمازون" في المركز الثاني على القائمة، حيث تمكنت من تسجيل نمو صحي نسبته 15٪ لتصل قيمتها إلى 254.2 مليار دولار.

وتعد شركة التجزئة العملاقة واحدة من العلامات التجارية القليلة التي استفادت بشكل كبير من جائحة كورونا هذا العام وما نتج عنها من زيادة غير مسبوقة في الطلب بينما اتجه المستهلكون إلى الإنترنت بعد إغلاق الأعمال التجارية على مستوى العالم.

أما "غوغل" فقد احتلت المرتبة الثالثة بعد ارتفاع بنسبة 1٪ في قيمتها بلغ 191.2 مليار دولار. وقد سجّلت "غوغل" هذا العام أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها بتاريخ الشركة نتيجة لتفشي جائحة كورونا.كما يقوم تقرير "براند فاينانس" لتصنيف العلامات التجارية حول العالم، بقياس قوة الشركات عالمياً، باستخدام مؤشر "قوة العلامات التجارية" والذي يحدد بناء على مجموعة مقاييس أداء متوازنة تقيّم الاستثمار التسويقي، وحقوق المساهمين، وأداء الأعمال.

من ناحية قوة العلامات التجارية، تجاوزت شركة "وي تشات" الصينية علامة "فيراري" التجارية لتصبح بذلك العلامة التجارية الأقوى في العالم بدرجة 95.4 من 100 على مؤشر قوة العلامة التجارية. أما "فيراري" فقد جاءت في المركز الثاني على القائمة من ناحية القوة، عند 93.9 درجة من أصل 100 على المؤشر.

على مستوى الشرق الأوسط، صنفت شركة النفط "أرامكو السعودية" كالعلامة التجارية الأكثر قيمة، حيث بلغت قيمتها 37.5 مليار دولار، في حين جاءت شركة "اتصالات" الإماراتية في المركز الأول كالعلامة التجارية الأقوى، بدرجة 87.4 نقطة من أصل 100 على مؤشر القوة.