من بينها حرب العراق.. أكبر الغزوات العسكرية في المائة عام الماضية

شفق نيوز/ كان غزو حماس المفاجئ لإسرائيل بمثابة صدمة لقسم كبير من العالم. وجاء المقاتلون عن طريق البحر، عبر الأنفاق، وعبر الحواجز لقتل مئات الجنود والمدنيين الإسرائيليين. وقد قوبل الهجوم بحملات قصف مدمرة تركت معظم أنحاء غزة في حالة من الخراب الذي لا يوصف. وهذا هو الغزو العسكري الأكثر شهرة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. إن مثل هذه الغزوات العسكرية التي تهز العالم تحدث منذ فجر الحضارة. (راجع أيضًا القوات العسكرية الأمريكية الخاصة التي تلقت التدريب الأكثر وحشية).

بالعودة إلى آلاف السنين، غزت البلدان والقبائل مناطق أخرى، سواء للاستيلاء على الناس والموارد في أرض أجنبية أو لتحرير الأراضي المملوكة والمفقودة سابقًا. أحد الأمثلة على هذا النوع من الهجوم العسكري هو غزو جنكيز خان لآسيا الوسطى ، والذي أدى إلى امتداد الإمبراطورية المغولية عبر غالبية القارة. كما أدت الغزوات الأخيرة إلى تغيير المشهد الجيوسياسي وأثرت على العالم الحديث الذي نعرفه اليوم.

للتعرف على أشهر الغزوات خلال المائة عام الماضية، قامت وول ستريت 24/7 بمراجعة مصادر تاريخية وعسكرية مختلفة. تم سرد الغزوات والتوغلات العسكرية بالترتيب الزمني.

ولعل أحد أهم الغزوات في التاريخ هو يوم الإنزال، الذي حدث في 6 يونيو 1944. بقيادة قوات الحلفاء التي تهدف إلى تحرير أوروبا من القوات الألمانية، كان غزو يوم الإنزال المخطط له بدقة بمثابة نقطة تحول في الحرب الأوروبية. المسرح في الحرب العالمية الثانية. على الرغم من المخاطر الهائلة والخسائر الفادحة، نجح عشرات الآلاف من القوات الأمريكية والبريطانية والكندية في إنشاء جبهة غربية ضد النازيين، مما وضع ضغوطًا كبيرة على القوات الألمانية. في نهاية المطاف، وضع يوم النصر الأساس لانتصار الحلفاء في نهاية المطاف في أوروبا. (تم إنشاء العديد من النصب التذكارية والمقابر لإحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم في الغزو. شاهد أقدم نصب تذكارية للحرب الأمريكية في الخارج ومن يكرمونهم).

غزو ​​كبير آخر من حقبة الحرب العالمية الثانية كان عملية بربروسا ، التي بدأت في 22 يونيو 1941. كان هذا الغزو من قبل قوى المحور انتهاكًا مباشرًا لمعاهدة عدم الاعتداء بين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، و وكان هدفها إخراج الاتحاد السوفييتي من الحرب. كان هذا أكبر غزو في تاريخ الحرب، حيث استخدم ما يقرب من 3 ملايين جندي. على الرغم من المكاسب المبكرة، إلا أن العملية فشلت في نهاية المطاف.

وكان فشل عملية بربروسا مشابهاً لفشل نابليون، الذي حاول قبل أكثر من قرن من الزمان غزو روسيا، لكنه تعثر بسبب الشتاء الروسي القاسي. إن الغزو النازي الفاشل والتوسع المفرط لقوات المحور من شأنه أن يساهم في سقوط ألمانيا في نهاية المطاف.

غالبية الغزوات المدرجة في القائمة كانت خلال صراعات عالمية كبرى. حرب فيتنام، والحرب العالمية الثانية، والحرب على الإرهاب، والحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا. كما أن معظم الدول الممثلة في هذه القائمة، بطريقة أو بأخرى، تستضيف بعضًا من أقوى القوات العسكرية على هذا الكوكب.

وفيما يلي نظرة على أشهر الغزوات في القرن الماضي:

الغزو الألماني لبولندا

العام: 1939

القوات الغازية: ألمانيا، سلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي

القوات المدافعة: بولندا

كان هجوم ألمانيا النازية غير المتوقع على بولندا في الأول من سبتمبر عام 1939 بمثابة بداية الحرب العالمية الثانية. شنت الكتائب الألمانية هجومًا غير متوقع على بولندا مع انتشار القوات الشمالية من بوميرانيا وبروسيا الشرقية، بينما توغلت الوحدات الجنوبية في جنوب بولندا من سيليزيا وسلوفاكيا. تحرك الجيش الأحمر التابع للاتحاد السوفيتي من الشرق في 17 سبتمبر، ثم تم تقسيم بولندا بين النازيين والسوفييت وفقًا لميثاق عدم الاعتداء الذي وقعته القوتان قبل الغزو.

الغزو الألماني لأوروبا الغربية

العام: 1940

القوات الغازية: ألمانيا، إيطاليا

القوات المدافعة: هولندا، بلجيكا، فرنسا

في مايو 1940، شنت ألمانيا غزوًا للبلدان المنخفضة - بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ - وفرنسا، متجاوزة وسط بلجيكا واستخدمت بدلاً من ذلك طريق غابة آردين. وتغلب الألمان على الدفاعات الفرنسية بسرعة، ووصلوا إلى الساحل، مما أدى إلى استسلام بلجيكا وهولندا. تلا ذلك إجلاء واسع النطاق للقوات البريطانية والفرنسية من دونكيرك. سقطت باريس في يونيو، وأسفرت الهدنة اللاحقة عن احتلال ألمانيا لشمال فرنسا والساحل الأطلسي، مع إنشاء حكومة فرنسية جديدة في فيشي.

عملية بربروسا

العام: 1941

القوات الغازية: ألمانيا وإيطاليا

القوات المدافعة: الاتحاد السوفيتي

كانت عملية بربروسا، التي بدأت في 22 يونيو 1941، بمثابة استراتيجية طموحة لألمانيا النازية لغزو الاتحاد السوفييتي، منتهكة بذلك ميثاق عدم الاعتداء لعام 1939. وأطلقت هذه العملية ما يقرب من 3 ملايين جندي، وهي أكبر هجوم عسكري تاريخيًا. ومع ذلك، فإن الشتاء الروسي القاسي والمقاومة السوفيتية القوية أحبطت الطموحات النازية، مما جعل عملية بربروسا فشلًا ذريعًا أدى إلى عكس حظوظ ألمانيا في الحرب بشكل كبير.

غزو ​​آسيا

السنة: 1942

القوات الغازية: الولايات المتحدة، الاتحاد السوفييتي، فيتنام، المملكة المتحدة

القوات المدافعة: اليابان

في أغسطس 1942، نفذت الولايات المتحدة أول هجوم برمائي كبير لها خلال الحرب العالمية الثانية في غوادالكانال، واستولت على مطار استراتيجي. أدى ذلك إلى معارك ضارية حيث سعى الجانبان للسيطرة على هندرسون فيلد. بحلول مارس 1943، نجحت القوات الأمريكية، بعد صراع شرس، في الاستيلاء على الجزيرة، مما يمثل خطوة مهمة في صد اليابانيين في المحيط الهادئ. وضع هذا الانتصار الأساس لاستراتيجية التنقل بين الجزر، وتجاوز الجزر شديدة التحصين للوصول إلى مواقع أكثر عرضة للخطر، مما أدى إلى تسريع غزو الحلفاء عبر المحيط الهادئ.

عملية أوفرلورد

السنة: 1944

القوات الغازية: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، بولندا

القوات المدافعة: ألمانيا، إيطاليا

بدأ يوم النصر، في 6 يونيو 1944، هذه العملية لغزو وتحرير البر الرئيسي الأوروبي من ألمانيا النازية. انتشرت قوات الحلفاء في شمال غرب فرنسا وحصلت على موطئ قدم في نورماندي. تضم هذه القوة الغازية ما يقرب من 200000 جندي وتعتبر أكبر غزو برمائي في التاريخ. تمثل هذه العملية نقطة التحول الرئيسية في المسرح الغربي، عندما تمكنت قوات الحلفاء من صد دول المحور وانتصرت في نهاية المطاف في الحرب، حتى بتكلفة كبيرة.

حرب الهند الصينية الفرنسية

العام: 1945

القوات الغازية: فرنسا والمملكة المتحدة

القوات المدافعة: فيتنام ولاوس وكمبوديا

بعد انسحاب اليابان من فيتنام، أعلن الزعيم القومي هو تشي مينه استقلالها. رفضت فرنسا الاعتراف بها، وشنت غزوًا عسكريًا لاستعادة السيطرة على البلاد وإعادة بسط سلطتها الاستعمارية، مما أدى إلى اندلاع حرب الهند الصينية الفرنسية. اتسمت السنوات القليلة الأولى من هذه الحرب بتمرد ريفي منخفض المستوى ضد الاحتلال الفرنسي. تصاعدت التوترات في عام 1946، عندما قصفت القوات البحرية الفرنسية مدينة هايفونغ، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين. وبلغ هذا ذروته لاحقًا في اتفاقيات جنيف لعام 1954، التي قسمت فيتنام إلى شمال وجنوب - مما يمثل نهاية النفوذ الاستعماري الفرنسي، ولكنه زرع بذور حرب فيتنام.

غزو ​​التبت

السنة: 1950

القوات الغازية: الصين

القوات المدافعة: التبت

وفي عام 1950، سيطرت القوات الصينية على شرق التبت، وسحقت القوات التبتية التي تعاني من نقص الموارد. ولم يتدخل المجتمع الدولي رغم مناشدات الدالاي لاما. وقد مكنت معاهدة قسرية في عام 1951 المؤسسات المدنية والعسكرية الصينية في لاسا، ووعدت التبت بالحكم الذاتي والحرية الدينية. ومع ذلك، بحلول عام 1959، تصاعدت مقاومة القمع الصيني إلى انتفاضة كبرى في لاسا، والتي لم تنجح في النهاية، مما أدى إلى هروب الدالاي لاما عبر جبال الهيمالايا إلى الهند. هذه الأمة الجبلية لا تزال تحت الحكم الصيني حتى يومنا هذا.

خليج الخنازير

السنة: 1961

القوات الغازية: الولايات المتحدة

القوات المدافعة: كوبا

كان غزو خليج الخنازير لكوبا في عام 1961 محاولة فاشلة من قبل المنفيين الكوبيين الذين دربتهم وكالة المخابرات المركزية للإطاحة بحكومة فيدل كاسترو. فقد سحب الرئيس الأميركي جون كينيدي دعمه الجوي الحيوي في اللحظة الأخيرة من أجل الحفاظ على قدرة أميركا على الإنكار، تاركاً المتمردين غير المستعدين مكشوفين. تم سحق الغزو بسرعة من قبل قوات كاسترو في غضون 72 ساعة، مما عزز موقف كاسترو وألحق أضرارًا بالغة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا.

الحرب الهندية الباكستانية

العام: 1965

القوات الغازية: باكستان

القوات المدافعة: الهند

كانت الحرب الهندية الباكستانية عام 1965 بمثابة الصراع الرئيسي الثاني على منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها. بدأ التصعيد عندما حاولت القوات الباكستانية الاستيلاء على المنطقة دون جدوى، مما أدى إلى تكثيف الأعمال العدائية. لكن الصراع وصل إلى طريق مسدود، مما ترك قضية وضع كشمير دون حل، مع ما يترتب على ذلك من آثار دائمة على ديناميكيات المنطقة.

حرب الأيام الستة

العام: 1967

القوات الغازية: إسرائيل

القوات المدافعة: مصر، سوريا، الأردن

وفي حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967، حققت إسرائيل نصراً سريعاً على القوات العربية. وفي ضربة استباقية مفاجئة، دمرت إسرائيل أكثر من 90% من القوات الجوية المصرية، تاركة القوات البرية المصرية مكشوفة. وفي غضون أيام، استولت إسرائيل على مناطق رئيسية، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس القديمة ومرتفعات الجولان. وقد أعاد هذا الصراع سريع الوتيرة تشكيل ديناميكيات النزاع العربي الإسرائيلي بشكل كبير.

هجوم تيت

العام: 1968

القوات الغازية: فيتنام الشمالية، جبهة التحرير الوطني، الاتحاد السوفييتي

القوات المدافعة: فيتنام الجنوبية، الولايات المتحدة

كان هجوم تيت عبارة عن سلسلة منسقة من الهجمات شنها ما يقرب من 85000 جندي فيتنامي شمالي. تم إطلاقها ضد خمس مدن فيتنامية جنوبية رئيسية، وقواعد عسكرية مختلفة، والعديد من البلدات والقرى، وكانت بمثابة عملية عسكرية كبيرة خلال العام الفيتنامي الجديد. وعلى الرغم من كونه فشلًا تكتيكيًا بالنسبة لكوريا الشمالية، إلا أنه كان له آثار نفسية عميقة، خاصة داخل المجال السياسي الأمريكي والمشاعر العامة. أدى رد الفعل السلبي للشعب الأمريكي على هجوم تيت في النهاية إلى قيام إدارة نيكسون بسحب قواتها من فيتنام الجنوبية في عام 1973.

الحرب السوفيتية الأفغانية

العام: 1979

القوات الغازية: الاتحاد السوفيتي

القوات المدافعة: أفغانستان

في ديسمبر 1979، غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان لدعم حكومته الشيوعية ضد المتمردين الإسلاميين المناهضين للشيوعية، والمعروفين باسم المجاهدين. شارك في الغزو 30 ألف جندي سوفييتي، الذين أطاحوا بالرئيس آنذاك حفيظ الله أمين. على الرغم من نية الاتحاد السوفييتي في تحقيق الاستقرار في دولته العميلة، اشتدت المقاومة، مع انتشار تمرد المجاهدين في جميع أنحاء البلاد. واستمر الصراع حتى انسحاب السوفييت في فبراير 1989.

غزو ​​جزر فوكلاند

العام: 1982

القوات الغازية: الأرجنتين

القوات المدافعة: المملكة المتحدة

في عام 1982، أنهى المجلس العسكري الأرجنتيني، بقيادة الفريق ليوبولدو جالتيري، المفاوضات مع بريطانيا فجأة وشن غزوًا لجزر فوكلاند. يعتقد النظام أن استعادة الجزر من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية وسط انتقادات للأخطاء الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان. وتم حشد قوة غزو مدربة تدريبا جيدا. رداً على ذلك، أعلنت بريطانيا منطقة حرب حول جزر فوكلاند وجمعت قوة عمل بحرية.

غزو ​​أفغانستان

السنة: 2001

القوات الغازية: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا

القوات المدافعة: أفغانستان

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001، رداً على هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، أطلقت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، عملية الحرية الدائمة، التي استهدفت قوات طالبان في أفغانستان. وقد تم دعم الحملة، التي شملت الضربات الجوية في المقام الأول، من قبل القوات الأمريكية الخاصة، والتحالف الشمالي، الذي ضم , والفصائل المناهضة لطالبان. وصلت القوات البرية بعد 12 يومًا، وشاركت في الغالب في القتال ضد حركة طالبان. وكانت معركة تورا بورا في ديسمبر/كانون الأول من الأحداث المهمة، عندما حاربت الميليشيات الأفغانية مقاتلي القاعدة، مما أدى إلى هروب بن لادن في نهاية المطاف.

غزو ​​العراق

السنة: 2003

القوات الغازية: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، بولندا

القوات المدافعة: العراق

وفي مارس/آذار 2003، شنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة غزواً جوياً وبرياً للعراق. وكان الهدف هو تفكيك أسلحة الدمار الشامل المفترضة وإنهاء نظام صدام حسين. تم التغلب على الجيش العراقي بسرعة، لكن المقاومة استمرت. سقطت بغداد في أيدي التحالف في غضون ثلاثة أسابيع. وانتهت المعارك الرئيسية في ما يزيد قليلا عن شهر، مع إعلان الرئيس جورج دبليو بوش نهاية العمليات الكبرى في مايو 2003.

غزو ​​أوكرانيا

العام: 2022

القوات الغازية: روسيا

القوات المدافعة: أوكرانيا

في 24 فبراير 2022، بدأت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وشنت ضربات صاروخية على مدن مختلفة. وبتقدمها السريع، استولت القوات الروسية على أراضٍ أوكرانية شاسعة، حتى أنها وصلت إلى ضواحي كييف. على الرغم من سيطرتهم على مناطق في الشرق والجنوب، بما في ذلك خيرسون وتطويق ماريوبول، واجه الروس مقاومة أوكرانية شديدة ومشاكل لوجستية، مما أدى إلى نقص الإمدادات وإحباط معنويات القوات.