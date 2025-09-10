من الفضاء... غابة تتحول إلى رقعة شطرنج هائلة

شفق نيوز- واشنطن

ذكر المرصد الأرضي التابع لناسا، أن أحد رواد الفضاء التقط عام 2017 صورة لقطعة أرض غير عادية في ولاية أيداهو، ظهرت من المدار وكأنها رقعة شطرنج عملاقة.

ووفقا لمرصد الأرض التابع لناسا، فإن "هذه الرقعة تقع بالقرب من نهر بريست، على بُعد نحو 40 ميلا جنوب الحدود الكندية، ويبلغ عرضها حوالي 5 أميال، وتتكون من نحو 185 مربعا، تعادل مساحة كل واحد منها ما يقارب 24 ملعبا لكرة القدم".

وأوضحت أن "هذا النمط غير المعتاد هو نتيجة أسلوب إدارة مستدامة للغابات يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت المربعات تُقطع بالتناوب للحصول على الأخشاب، مع ترك ما يكفي من الأشجار لدعم النظام البيئي للغابة، إلى أن تنمو أشجار جديدة وتستعيد الغابة توازنها الطبيعي".

وبعد قطع الأشجار في أحد المربعات، تزرع مكانها أشجار جديدة، وعندما تصل إلى مرحلة النضج، تكرر العملية في المربعات المجاورة، ووفقا للخبراء، التقطت الصورة بعد فترة وجيزة من إحدى دورات قطع الأشجار.

ويُلاحظ في الصورة خلال فصل الشتاء أن الثلج يغطي الأشجار الصغيرة مشكلا مربعات بيضاء ناصعةـ أما في الصيف، فيبقى النمط مرئيا أيضا، لكن على شكل تدرجات مختلفة من اللون الأخضر بين المناطق الفاتحة والداكنة.

كما يظهر في الصورة طريق مخصص لشاحنات قطع الأشجار يمتد قطريا عبر عدة مربعات.

وتجدر الإشارة إلى أن نهر بريست كان يُستخدم في الماضي لنقل الأخشاب بالتجديف، لكن مع تسعينيات القرن الماضي توقف هذا الاستخدام لفسح المجال أمام الأنشطة الترفيهية على النهر، بينما بات نقل الأخشاب يتم حاليا عبر الطرق البرية فقط