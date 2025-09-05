من الصين إلى البندقية.. رحلة ملحمية لتمثال "الأسد المجنح"

شفق نيوز- روما

كشفت دراسة حديثة، عن مفاجأة تاريخية مذهلة بشأن التمثال البرونزي الشهير للأسد المجنح الذي يتربع فوق أحد أعمدة ساحة سان ماركو في البندقية، وهو أحد أهم رموز المدينة الإيطالية العريقة.

ووفقا لبحث علمي متقدم قاده فريق من جامعة بادوا الإيطالية، فإن التحاليل المخبرية دحضت الروايات التاريخية السابقة التي نسبت التمثال إلى حضارات العراق أو اليونان القديمة، ليكشف تحليل النظائر أن أصول نحاسه تعود إلى مناجم حوض نهر اليانغتسي في الصين.

وبحسب "الغارديان"، فإن "اكتشاف جدار أثري نادر "ثلاثي الأبعاد" في بيرو يكشف أسرار أولى الحضارات، حيث تشير الدراسة إلى أن "التمثال قد يكون سافر عبر طريق الحرير الأسطوري في رحلة ملحمية من الصين إلى إيطاليا، ربما على يد والد وعم المستكشف الشهير ماركو بولو خلال رحلتهم إلى بلاط المغول في بكين القرن الثالث عشر".

وهذا الكشف العلمي لا يحل فقط لغزا عمره ثمانية قرون، بل يعيد كتابة فصل من فصول تاريخ التبادل الثقافي بين الحضارات، ويثير تساؤلات جديدة عن مسارات انتقال التراث الفني بين الشرق والغرب في العصور الوسطى.

وكشف التحليل المتقدم لنظائر الرصاص في عينات مأخوذة من التمثال أن النحاس المستخدم في صناعته يعود إلى منطقة اليانغتسي السفلى في جنوب شرق الصين. وكتب العلماء: "نظائر الرصاص تقدم وسيلة موثوقة لربط المعادن برواسب الخام الأصلية".

كما يشير البحث إلى أن "التمثال يتشابه من حيث النوع مع التماثيل التي كانت تحرس المقابر خلال عصر إمبراطورية تانغ التي حكمت الصين بين عامي 618 و907 ميلادية".

ويرجح العلماء أن "التمثال بالكامل ربما تم جلبه إلى البندقية بعد أن عثر عليه نيكولو ومارفيو بولو (والد وعم ماركو بولو) خلال زيارتهما بلاط المغول في خان بالق (بكين حاليا). وبعد وصوله إلى البندقية، تم تعديله ليشبه شعار الجمهورية - الأسد المجنح لسانت مارك".

وكشف الفحص البصري للتمثال أنه "كان يمتلك قرونا في السابق، ما يعني أنه كان يشبه إلى حد كبير تمثالا صينيا تقليديا من نوع zhenmushou (حيوان حراس القبور الذي كان يطرد الأرواح الشريرة من المقابر خلال عصر أسرة تانغ)".

ويعتقد أن "القرون تمت إزالتها لاحقا وتم تقصير الأذنين لتكييفه مع شكل أسد سانت مارك.

ويوجد هذا الرمز في كل مكان في البندقية، حيث يزين المباني والعملات المعدنية. وهو أيضا شعار الجائزة الأولى لمهرجان البندقية السينمائي، الأسد الذهبي.

ومع ذلك، لا يعرف سوى القليل عن تاريخ التمثال، كما قال ماسيمو فيدالي، المؤلف المشارك في الدراسة: "لا نعرف متى وصل التمثال إلى البندقية، ولا أين أعيد تشكيله، ولا من قام بذلك، ولا متى نصب على العمود حيث ما يزال مرئيا اليوم".

وأكد العلماء أن "دراستهم تظهر المدى الجغرافي لتأثير جمهورية البندقية، إحدى القوى التجارية العظيمة في أوروبا في العصور الوسطى، ودرجة الترابط في عالمها".

وكان باحثون سابقون قد اقترحوا أن "التمثال يعود إلى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا)، أو بلاد فارس القديمة، أو اليونان القديمة".

وخلص فيدالي إلى القول: "البندقية مدينة مليئة بالألغاز، لكن أحدها قد حل: أسد سانت مارك صيني، وسار على طريق الحرير".