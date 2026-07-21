من الشوارع الترابية إلى أضخم المسارح.. رقصة أطفال عفوية تجتاح العالم

شفق نيوز- بغداد

خطفت فرقة "غيتو كيدز" الأوغندية أنظار الملايين، بعدما شارك أطفالها النجمة الكولومبية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي في العرض الموسيقي خلال استراحة نهائي كأس العالم 2026، في محطة جديدة ضمن قصة بدأت برقصة بسيطة صُورت في أحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة كمبالا.

وظهر الأطفال على أرض ملعب نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 19 تموز/ يوليو الجاري، وهم يؤدون رقصاتهم المفعمة بالحيوية على أنغام أغنية "Dai Dai"، إلى جانب شاكيرا وبورنا بوي، ضمن أول عرض موسيقي من نوعه خلال استراحة نهائي كأس العالم.

وتعود بدايات الفرقة، المعروفة سابقاً باسم "تريبلتس غيتو كيدز"، إلى حي كاتوي الشعبي في كمبالا، حيث أسسها الأوغندي داودا كافوما ضمن مشروع اجتماعي يستخدم الموسيقى والرقص والتمثيل لمساعدة الأطفال المنحدرين من بيئات فقيرة وهشة، وتوفير التعليم والرعاية والفرص لهم.

وبدأت شهرة الأطفال عالمياً في عام 2014، عندما انتشر مقطع مصور لهم وهم يرقصون على أغنية "Sitya Loss" للمغني الأوغندي إيدي كينزو، قبل أن يشاركوا لاحقاً في الفيديو الرسمي للأغنية، لتتحول رقصاتهم في الشوارع الترابية إلى بوابة نحو المسارح والمنصات الدولية.

وفي عام 2017، ظهر الأطفال في الفيديو المصور لأغنية "Unforgettable" للرابر فرينش مونتانا والمغني سواي لي، والذي جرى تصويره في أوغندا، ثم رافقوا الفنانين في عروض تلفزيونية وموسيقية بارزة، بينها حفل جوائز "BET" وبرنامج "The Tonight Show" مع جيمي فالون.

وحظيت الفرقة بانتشار أوسع في عام 2023، بعد مشاركتها في برنامج المواهب البريطاني "Britain’s Got Talent"، إذ ضغط الحكم برونو تونيولي زر "الباز الذهبي" أثناء استمرار الأطفال في أداء رقصتهم، في واقعة غير مألوفة بالبرنامج، قبل أن يواصلوا مشوارهم وصولاً إلى العرض النهائي.

أما العلاقة مع شاكيرا، فتوطدت خلال التحضيرات لمونديال 2026، بعدما لفتت رقصات الأطفال على أغنية "Dai Dai" انتباهها، فدعتهم إلى الظهور معها، وشاركت مقاطع مصورة وهي تتدرب وترقص برفقتهم، كما ظهروا في الفيديو الرسمي للأغنية الخاصة بالبطولة.

وتوجت الدعوة بمشاركة الفرقة في العرض العالمي خلال نهائي المونديال، لتنتقل مجموعة الأطفال التي بدأت بإمكانات محدودة في أحد أكثر أحياء كمبالا فقراً إلى مسرح يتابعه مئات الملايين، وتقدم نموذجاً لكيفية تحول الفن من وسيلة للترفيه إلى فرصة للتعليم والحماية وتغيير حياة الأطفال.

ولا تقتصر أنشطة "غيتو كيدز" على تقديم العروض، إذ يعمل المشروع على توفير المأوى والتعليم والغذاء والرعاية للأطفال المحتاجين، فيما أصبحت شهرة الفرقة وسيلة لجمع الدعم وتمويل فرص جديدة لأطفال آخرين في أوغندا.