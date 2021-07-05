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من السليمانية.. إطلاق حملة "لا لقتل الحيوانات" (صور)

Category: منوعـات

Date: 2021-07-05T17:03:30+0000
من السليمانية.. إطلاق حملة "لا لقتل الحيوانات" (صور)

شفق نيوز/ اطلقت منظمتا ياكو لحماية الحيوانات، والتنمية المدنية، في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، حملة "لا لقتل الحيوانات" للحفاظ على التنوع الإحيائي، معتبرتان أن قتل الحيوانات "أكبر خرق ديني ودنيوي".

وقالت ناز سنان، احدى المتطوعات في منظمة ياكو، لوكالة شفق نيوز "اليوم اطلقنا حملة تناهض قتل الحيوانات في محافظة السليمانية والمحافظات الاخرى بإقليم كوردستان، لان لها حق العيش بسلام كما هو حال الانسان".

وأضافت "ما حصل قبل اسابيع في محافظة كركوك من قتل اكثر من 400 من الكلاب السائبة بحجة خطورتها على المجتمع, يعد اكبر خرق ديني ودنيوي وترفضه جميع المجتمعات المتطورة التي تعني بثقافة الحياة".

وتابعت المتطوعة "هناك ندوة حورية بخصوص اهمية الحيوانات في حياتنا بعيدا عن العنف من اجل بناء مجتمع صحي وصديق للبيئة وسيكون هناك مسابقات للكلاب الذكية وتوزيع جوائز للمتطوعين".

وقالت احدى المشاركات بالحملة لشفق نيوز "انا حضرت لارفع صوتي مع الجميع لا لقتل الحيوانات الاليفة من الكلاب والقطط ان الحياة جميلة بها ويجب حمايتها وعدم إيذائها ومعاملتها بلطف وحب".

يشار ان عدداً كبير من الشباب والشابات شاركوا بالمسابقة مع كلابهم الأليفة وتم توزيع شهادات تقديرية لمشاركتهم ودعم الحملة.

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