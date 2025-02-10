منها كورونا.. اكتشاف نوع من الخفافيش "قد يساعد" على محاربة الأمراض الفيروسية

شفق نيوز/ ما يزال العلماء حول العالم يسعون لإيجاد سبل للتخفيف من آثار "كوفيد-19"، في المستقبل بعد 5 سنوات من تفشيه.

وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، ساعد مختبر "راي" بقيادة البروفيسور ديفيد راي، الأستاذ ورئيس قسم العلوم البيولوجية المساعد في الجامعة، في تحديد مكونات الجينوم لدى نوع معين من الخفافيش التي أظهرت تكيفات جينية فريدة في جهازها المناعي مقارنة بالحيوانات الأخرى.

وكشفت الدراسة أن جينا شائعا في بعض أنواع الخفافيش يمكن أن يقلل من إنتاج فيروس SARS-CoV-2 بنسبة تصل إلى 90%، ما قد يمهد الطريق لأساليب طبية جديدة لمكافحة الأمراض الفيروسية.

وقال راي: "تمتلك الخفافيش قدرة مذهلة على مقاومة بعض أسوأ آثار العدوى الفيروسية التي تجعلنا نحن البشر عرضة لأمراض معينة. وبينما نصاب بأمراض شديدة، بالكاد تظهر الخفافيش أي أعراض عند تعرضها لنفس الممرضات".

وأضاف راي أن مختبره ساعد في تحليل وتوصيف أجزاء الجينوم في الخفافيش، بما في ذلك تحديد مناطق العناصر القابلة للنقل (TE)، وهي أجزاء من الحمض النووي يمكنها إنشاء نسخ جديدة من نفسها وإدخال تنوعات داخل الجينوم. وأوضح أن الخفافيش لديها مجموعة فريدة من هذه العناصر مقارنة بالثدييات الأخرى، ما يوفر وسيلة قوية لتوليد مسارات جينية جديدة للتعامل مع مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا.

وتعد هذه الدراسة جزءا من مشروع دولي أكبر يعرف باسم Bat1K، والذي يهدف إلى تسلسل وتجميع جينومات جميع أنواع الخفافيش الحية التي يبلغ عددها نحو 1500 نوع. وقاد الدراسة معهد سينكنبرغ للأبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت بألمانيا.

وفي هذه الدراسة الحديثة، ركز الباحثون بشكل خاص على جين ISG15، الذي يرتبط بمسار شديد من مرض كوفيد-19 لدى البشر. وعلى الرغم من أن الخفافيش تحمل العديد من الفيروسات، بما في ذلك تلك القابلة للانتقال إلى البشر، إلا أنها لا تظهر أي أعراض للمرض عند إصابتها.

وأظهرت الدراسة أن جين ISG15 المأخوذ من الخفافيش قادر على تقليل إنتاج فيروس SARS-CoV-2 بنسبة 80-90%. وهذا الجين يساعد الخفافيش على مقاومة الفيروسات دون أن تظهر عليها أعراض. وفي المقابل، لم يظهر الجين المأخوذ من الجينوم البشري أي تأثير مضاد للفيروسات في هذه الدراسة.

وهذا الاكتشاف قد يفتح أبوابا جديدة لفهم أفضل لآليات مقاومة الفيروسات وتطوير علاجات أكثر فعالية في المستقبل.