منع صدام اغانيه في العراق .. وفاة الفنان الآشوري "ايوان اغاسي" بأمريكا

شفق نيوز/ توفي الفنان الاشوري الفارسي الأصل ايوان اغاسي، اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض عضال في الولايات المتحدة الأمريكية، والراحل يُعد من أبرز الفنانين المسيحيين في العراق وسوريا وإيران.

إيفين أغاسي/ إيوان أغاسي هو مغنٍ وعازف آشوري-أمريكي، يعزف على كل من الجيتار الكلاسيكي والبيانو، مواليد شهر أيلول /سبتمبر في العام 1945، ويُعتبر أحد أكثر وأشهر المغنيين الآشوريين إنتاجًا للأغاني.

واستمرتْ المسيرة الفنية للراحل 50 عامًا أصدر خلالها 20 ألبومًا، وبلغتْ ذروة شهرته في الثمانينيات والتسعينيات، يُنطق اسمه إيفين من قِبل الآشوريين الإيرانيين، ويُنطق إيوان من قِبل الآشوريين العراقيين والسوريين.

ويقول الناشط المسيحي سركون نينوس لوكالة شفق نيوز، إن "ايوان اغاسي يعتبر المطرب المفضل للمسيحيين في العراق وسوريا وايران، واغانيه تعد من افضل واجمل الاغاني، فهو يجيد اللهجة العراقية والسورية"، مؤكدا أن "اغاسي توفي اليوم في امريكا والحزن يخيم على المسيحيين في العراق بسبب نبأ وفاته".

وتابع أن "ايوان اغاسي كان قد اصيب بورم خبيث في الدماغ قبل أشهر واليوم توفي في في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف نينوس أن الراحل "انتج مجموعات غنائية منها سجلت في العام 1959 (شاميرام)، 1980 (صيادة) 1983، (إيفين) 1989، (أمس) 1994 ، (ابن زماننا)، 1995 (الجنة) 1997 ، (صياد السمك) 1998 ، (رسالة إلى الإله) 2000 ، (ذكريات) 2005 ، (عجلة الحياة) 2012، (45 عامًا) 2017".

وقال احد المسيحيين في كركوك ويدعى سمير كوركيس (75 عاماً) لوكالة شفق نيوز، أن الراحل هو "المع نجوم الغناء الآشوري ذو الأصول الإيرانية ( ايوان أغاسي ) والذي يعتبر الرقم واحد لدى المواطن الآشوري في العراق".

وأضاف أن "هذا الفنان كانت أغانيه ممنوعة في زمن النظام البعثي الصدامي كون اغلبها قومية ، وكان يحاكم بالسجن او يعتقل كل من يتعامل بأغانيه، او يسجلها في محال التسجيل، بدأ الغناء منذ العام 1959 ، وهاجر إلى الولايات المتحدة باكراً ليسطع نجمه هناك".

وأكد أن" الاوساط الشعبية والفنية تلقت النبأ بصورة حزينة كون الراحل فنان الشعب الاشوري الذي لا ينازعه أحد".

واعلنت عائلة الفنان ايوان اغاسي عن إصابته بورم خبيث في 12 تموز/ يوليو 2024، وقالت العائلة في بيان "تلقينا الأخبار غير المتوقعة والمدمرة بأن ايون مصاب بورم كبير وخبيث وغير قابل للجراحة في الفص الجبهي الأيسر من الدماغ".

وأضافت "مع الكثير من الأسف وبناءً على نصيحة فريق الرعاية الطبية الخاص به، يضطر إيوان إلى أخذ فترة توقف إلزامية عن الغناء لتركيز اهتمامه وطاقته على صحته ورحلة العلاج القادمة".