"منعاً للتمييز" .. برلين تسمح للنساء بالنزول إلى المسابح "عاريات الصدور"

شفق نيوز / قررت إدارة مدينة برلين الالمانية السماح للنساء بالسباحة عاريات الصدر، وذلك بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة قالت إنها شعرت بـ"التمييز" مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدور عارية.

وبات بإمكان النساء أن ينزلن عاريات الصدر إلى أحواض السباحة في برلين، على ما أعلنت إدارة المسابح في العاصمة الألمانية، معللة هذا القرار بالرغبة في مكافحة التمييز بين النساء والرجال.

ويأتي هذا الإعلان بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة قالت إنها شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدرٍ عارٍ.

وأعلنت الإدارة في بيان "إثر هذه الشكوى، ستطبق إدارة المسابح في برلين في المستقبل قواعدها الداخلية وأنظمة الاستحمام بطريقة تحترم المساواة بين الجنسين". وقالت "السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في المستقبل للإناث وللأشخاص ذوي صدور أنثوية". و"رحبت" خدمة الوساطة لمكافحة التمييز في مدينة برلين "بشدة" بهذا القرار.

وقالت مديرة المكتب دوريس ليبشر في بيان "المسألة باتت تتعلق بتطبيق القواعد بطريقة ملموسة والكف عن اتخاذ قرارات طرد أو حظر دخول".

وبإستثناء النوادي المخصصة للعراة والسونا، لم تكن السباحة في المسابح العامة بصدور عارية مسموحة في ألمانيا، ومع ذلك، سمحت بعض المسابح بذلك في صيف عام 2022، كمسابح مدينة غوتنغن في ولاية سكسونيا السفلى أو في مدينة سيغن في ولاية شمال الراين وستفاليا.

وكشف استطلاع رأي أجراه معهد بحوث الرأي "يوجوف" أجري في وقت سابق، عن أن كثير من النساء البالغات في ألمانيا لا يؤيدن ارتداء ملابس تغطي الصدر بشكل إلزامي.