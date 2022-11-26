منظمة ترصد إصطياد "طير نادر جداً" في الاهوار العراقية وتوجه نداءً للسلطات

شفق نيوز/ أعلنت منظمة المناخ الأخضر العراقية، يوم السبت، أنها رصدت إصطياد طير مائي نادر مهدد بالإنقراض في الأهوار جنوبي البلاد، داعية الجهات المعنية للتدخل ومنع مثل هكذا أفعال.

ووجهت المنظمة رسالة إلى وزارة البيئة العراقية ومديرية الشرطة البيئية، ذكرت فيها، "تحت انظاركم اصطياد احد اندر الطيور المائية في الاهوار العراقية وهو مالك الحزين الجبار Goliath Heron النادر جدا والمهدد بخطر الانقراض محليا من قبل مجموعة غير مسؤولة من الصيادين المتجاوزين".

وأضافت "حيث تعاني الاهوار العراقية إضافة إلى شحة المياة تأثير كبير للصيد الجائر للطيور والذي سيجعلها تحت تأثير الخطر كمنطقة يونسكو للتراث العالمي".

وضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في العام 2016 الأهوار الواقعة في جنوبي العراق، إلى قائمة التراث العالمي.