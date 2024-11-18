منظمات أوروبية تعلن "انقراض" أحد أنواع الطيور

شفق نيوز/ أعلنت منظمات أوروبية تُعنى بحماية الطيور والتنوع البيولوجي، يوم الاثنين، عن "انقراض" طائر الكروان رفيع المنقار عالمياً.

والكروان رفيع المنقار طائر ساحلي مهاجر يتناسل في غرب سيبيريا ويهاجر إلى البحر المتوسط ​​في الشتاء.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، نشر علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، ومركز التنوع البيولوجي الطبيعي في هولندا، ومتحف التاريخ الطبيعي، الإثنين، تحليلاً لحالة حفظ هذا النوع من الطيور.

ووجد العلماء أن "آخر مشاهدة لطائر الكروان رفيع المنقار، كانت في شباط/ فبراير من العام 1995 في المغرب"، وخلصوا إلى أنه "منقرض عالمياً".

ومن المرجح أن يكون الكروان رفيع المنقار أول حالة انقراض عالمي معروف للطيور من البر الرئيسي لأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا.