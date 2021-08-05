سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم

Category: منوعـات

Date: 2021-08-05T09:32:21+0000
منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم

شفق نيوز/ سُجلت منطقة عراقية جنوبية، يوم الخميس، ضمن أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة، حيث بين الجدول ان منطقة لوفي في دولة ساموا سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 54.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء في الكويت وبواقع 50.5 درجة مئوية ،تليها بالمرتبة الثالثة منطقة كوليناس في البرازيل وبواقع50.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة العبدلي في الكويت رابعا وبواقع 49.3، وجاءت منطقة مطار الكويت الدولي في الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية .

وبيّن الجدول ايضا ان منطقة مطربة في في الكويت جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 49.3 درجة مئوية، وجاء مطار البصرة الدولي في العراق سابعا وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، ثم جاءت عبادان في ايران ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة، وجاءت مدينة الكويت في الكويت وبدرجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصلبية في الكويت عاشرا في الكويت بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها محافظة الرقان في الجزائر في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة الوفرة في الكويت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصابرية في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية، تليها منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، تليها مطار الملك فهد الدولي في السعودية بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية .

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

related

قصة ثلاث نساء كسرن التابوهات وصنعن الفارق جنوبي العراق

Date: 2021-07-22 08:12:50
قصة ثلاث نساء كسرن التابوهات وصنعن الفارق جنوبي العراق

"معجزة" تنقذ طفلاً عراقياً في الهند

Date: 2021-02-07 19:18:58
"معجزة" تنقذ طفلاً عراقياً في الهند

خانقة وشديدة الحر.. ماذا سيحصل في العراق الأسبوع المقبل؟

Date: 2021-06-24 05:47:25
خانقة وشديدة الحر.. ماذا سيحصل في العراق الأسبوع المقبل؟

فيديو.. المرعب "دلتا".. من أين أتى؟ وما هي أعراضه؟ وعلى من خطورته الأكبر؟

Date: 2021-08-04 14:18:52
فيديو.. المرعب "دلتا".. من أين أتى؟ وما هي أعراضه؟ وعلى من خطورته الأكبر؟

صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

Date: 2021-02-11 10:32:24
صور.. بغداد تستعد لـ"الفالانتاين"

خمس محافظات عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة عالمياً خلال 24 ساعة ماضية

Date: 2021-06-29 07:57:36
خمس محافظات عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة عالمياً خلال 24 ساعة ماضية

صور.. مائدة سيدة كوردية تجمع البغداديين والبصريين

Date: 2020-08-21 10:47:37
صور.. مائدة سيدة كوردية تجمع البغداديين والبصريين

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

Date: 2021-02-28 14:29:36
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان