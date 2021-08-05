منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم

شفق نيوز/ سُجلت منطقة عراقية جنوبية، يوم الخميس، ضمن أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة، حيث بين الجدول ان منطقة لوفي في دولة ساموا سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 54.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء في الكويت وبواقع 50.5 درجة مئوية ،تليها بالمرتبة الثالثة منطقة كوليناس في البرازيل وبواقع50.3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة العبدلي في الكويت رابعا وبواقع 49.3، وجاءت منطقة مطار الكويت الدولي في الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية .

وبيّن الجدول ايضا ان منطقة مطربة في في الكويت جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 49.3 درجة مئوية، وجاء مطار البصرة الدولي في العراق سابعا وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، ثم جاءت عبادان في ايران ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة، وجاءت مدينة الكويت في الكويت وبدرجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصلبية في الكويت عاشرا في الكويت بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها محافظة الرقان في الجزائر في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة الوفرة في الكويت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصابرية في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية، تليها منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، تليها مطار الملك فهد الدولي في السعودية بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية .

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم