منصة X توقف نظام إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بسبب "الاستغلال الجنسي"

شفق نيوز- متابعة

أعلنت منصة X، يوم الجمعة عن إيقاف نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها لإنشاء الصور لمعظم المستخدمين، وذلك بسبب استغلاله لعدة أيام في إنتاج صور جنسية مسيئة للنساء والأطفال.

وقد أثار نظام Grok استياء واسعا خلال الأيام الأخيرة، بسبب الاستخدام المتكرر لإنشاء صور جنسية صريحة ومقززة. وكان النظام يسمح للمستخدمين بطلب إنشاء صورة ببساطة عن طريق إرسال منشور، ما أدى إلى انتشار ظاهرة قيام بعض المستخدمين بإرسال صور لأشخاص يرتدون ملابسهم — وأحيانا قاصرين — وطلب تجريدهم من ملابسهم رقميا، وهو ما حصل بالفعل.

وكشف تحليل حديث أن أكثر من نصف الصور التي ينتجها النظام تظهر أشخاصا تم تعريتهم رقميا.

وفي الوقت الحالي، يرد حساب Grok على طلبات الصور برسالة تفيد أن الخدمة متاحة لبعض المستخدمين فقط، وجاء في الرسالة: "إنشاء الصور وتعديلها متاحان حاليا للمشتركين المدفوعين فقط"، مع رابط للتسجيل في النسخة المدفوعة من X.

ويأتي هذا الإجراء وسط انتقادات من عدة حكومات، مع تلميحات بإمكانية حظر التطبيق نهائيا في بعض المناطق. فقد أطلقت كل من أوروبا والمملكة المتحدة تحقيقات بشأن المنصة وهددت بإغلاقها.