منذ 3 أيام.. جهود هندية "شاقة" لانقاذ 40 عاملاً محاصرين بنفق منهار

شفق نيوز/ كشف مسؤولون هنود، اليوم الأربعاء، عن مواجهة فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى 40 عاملاً محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند منذ 3 أيام، إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم.

وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ لوكالة رويترز، أن "3 أيام مرت منذ انهيار النفق، لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة".

ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب، منذ صباح الأحد، بعد انهيار النفق في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وقال مفوض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش، جي.إس نافين، لرويترز: "يتم جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب وإخراجهم، إذ تسد الصخور الأنبوب الحالي".

وكان هناك نحو 50 إلى 60 رجلا يعملون في النوبة الليلية في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، ويجري حفره في ولاية أوتار كاند المجاورة، على طريق سريع.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مخرج النفق تمكنوا من الخروج، بينما حوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل.

والمنطقة الجبلية معرضة لانهيارات أرضية وزلازل وفيضانات. ويأتي الحادث في أعقاب حوادث هبوط أرضي ألقى علماء الجيولوجيا وسكان ومسؤولون باللوم فيها على "البناء السريع في الجبال".

وواجه المشروع انتقادات من خبراء البيئة، وتوقفت بعض الأعمال فيه، بعد أن تضررت مئات المنازل بسبب الهبوط على طول الطرق.