منتخب أوروبي يتسلح بـ"كيم كارداشيان" في اليورو

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الجمعة، عن استعانة منتخب إنجلترا بـ"الخاتم الذكي" الذي ترتديه كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، في منافسات كأس أوروبا 2024 التي تنطلق اليوم في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منتخب إنجلترا يأمل أن يكون "الخاتم" الذي يسمى "خاتم أورا" والذي تصل قيمته إلى 500 جنيه إسترليني، هو سلاحها في "يورو 2024".

وبحسب الصحيفة، جرى منح اللاعبين والطاقم التدريبي جهاز تتبع متطور يسمى "أورا" لارتدائه أثناء إقامتهم في ألمانيا، إذ يراقب النوم ودرجة الحرارة والتوتر وصحة القلب.

وشوهد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا وهو يرتدي "الخاتم" في إصبع السبابة اليسرى أثناء استعدادات فريقه للبطولة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويحظى "الخاتم" بشعبية لدى بعض المشاهير، أمثال كارداشيان، والأمير هاري وغوينيث بالترو وجنيفر أنيستون وهم يرتدونه.