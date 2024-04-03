منتج للشعر يتسبب باصابة بالغة في "كلى" امرأة تونسية

شفق نيوز/ افاد موقع "فوكس نيوز"، يوم الاربعاء، بتعرض فتاة لإصابات بالغة في الكلى عقب تلقيها علاجات "تمليس الشعر" في أحد صالونات التجميل في فرنسا،

وبحسب الموقع، "فقد عانت فتاة تونسية الأصل، وتبلغ من العمر 26 عامًا، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو/ حزيران 2020 ويوليو/ تموز 2022".

ولاحقا، اكتشف الأطباء أن هناك ارتباطًا بين الحالات التي تعرضت لها الفتاة بعد استخدامها منتجات تمليس الشعر وبين تلف الكلى.

وإثر ذلك، حذَّر مجموعة من الأطباء من بعض الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن استخدام منتجات الشعر.