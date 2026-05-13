منتجات يابانية تتحول للأسود.. ما علاقة حرب إيران؟

شفق نيوز- طوكيو

تحولت عبوات بعض الوجبات الخفيفة في اليابان إلى اللونين الأسود والأبيض بعد أن تسببت الحرب في إيران في تعطل إمدادات مادة تدخل في تركيب الأحبار الملونة.

وأعلنت شركة "كالبي"، ومقرها طوكيو والمتخصصة في إنتاج رقائق البطاطس والحبوب، أن المحتوى الداخلي للمنتجات لم يتغير. وتتوافر منتجات الشركة الشهيرة في متاجر منتشرة في جميع أنحاء اليابان، كما تصدر إلى الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان لها هذا الأسبوع: "يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في الحفاظ على استقرار توفير المنتجات".

وأضافت أن التغيير سيشمل 14 منتجا من قائمتها، وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 25 أيار/ مايو الجاري، حيث سيتم حصر ألوان الأحبار المستخدمة في لونين فقط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة ضرورية ومرنة للمتغيرات الجيوسياسية.

وأوضحت الشركة، التي تأسست عام 1949 وتوظف أكثر من 5 آلاف شخص، أنه لا يزال من غير الواضح المدة التي قد يستمر فيها هذا التغيير.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في مساعي الشركات للتعامل مع ارتفاع الأسعار ونقص النفط والمنتجات الأخرى الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وتعتمد اليابان بالكامل تقريبا على الواردات لتأمين احتياجاتها من النفط، إلا أنها تمكنت حتى الآن من تجاوز المخاوف بهدوء نسبي، بفضل جهود الحكومة التي تعمل على تهدئة هذه المخاوف من خلال التأكيد على احتياطيات النفط اليابانية.

ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه ضغوطا على مادة "النافثا" (Naphtha)، وهو منتج بترولي يستخدم في صناعة البلاستيك والأحبار وغيرها.