منتجات غذائية تضعف القدرة الجنسية للرجال

شفق نيوز/ حدد طبيب روسي، المنتجات الغذائية التي تؤثر سلبا في القدرة الجنسية للرجال.

وقال الدكتور مارك غادزيان أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، إن الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والنقانق والمعلبات وغيرها المحتوية على الدهون المتحولة ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يؤثر سلبا على تدفق الدم عبر الدورة الدموية بما فيها إلى منطقة الأعضاء التناسلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أن الإفراط في تناول الحلويات يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الرجل لأن ارتفاع مستوى السكر في عملية التمثيل الغذائي يؤدي إلى زيادة الوزن وخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وكذلك إلى ارتفاع مستوى الأنسولين، الذي يكبح إنتاج هرمون التستوستيرون.

كما يمكن أن تؤثر المنتجات المحتوية على فول الصويا سلبا على القدرة الجنسية للرجل، لأن فول الصويا يحتوي على الاستروجين النباتي الذي يؤدي تناوله المتكرر إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

ويدرج الخبير المشروبات الغازية المحلاة في هذه القائمة، لأنها تحتوي على السكر والكافيين وحمض الفوسفوريك. وجميعها تؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي وتكبح مستوى هرمون التستوستيرون.

أما الكحول، وفقا له، يؤثر سلبا على القدرة الجنسية لأن تناول الكحول المنتظم يضعف الجهاز العصبي المركزي ويضعف وظائف الكبد ويؤدي إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، ما قد يسبب انخفاض الرغبة الجنسية ويؤدي إلى مشكلات في الانتصاب.

المصدر : موقع RT