منتجات الألبان المخمرة مفيدة للعظام أكثر من الحليب العادي

شفق نيوز- متابعة

يشير باحثون من جامعة بورافا في تايلند إلى أن منتجات الألبان المخمرة، الغنية ببكتيريا البروبيوتيك، قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة العظام.

وتشير مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن "الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة تأثير منتجات الألبان المخمرة على تجدد العظام وكثافة المعادن فيها".

وشملت الدراسة التجريبية 40 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما، تناولت إحدى المجموعتين، خلال 12 أسبوعا، الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus thermophilus يوميا، بينما تناولت المجموعة الأخرى حليبا عاديا، مع العلم أن كلا المنتجين يحتوي على نفس كمية الكالسيوم، وهي حوالي 400 ملليغرام يوميا.

ولاحظ الباحثون في نهاية التجربة ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم لدى المشاركات اللواتي تناولن منتجات الألبان المخمرة، كما شهدن انخفاضا في بعض مؤشرات تجدد العظام، وزيادة في كثافة المعادن في مناطق محددة من الهيكل العظمي، مثل الذراعين والساقين والحوض.

وأوضح العلماء أن "بكتيريا البروبيوتيك يمكن أن تحسن امتصاص الكالسيوم وتؤثر على عمليات التمثيل الغذائي في العظام من خلال البكتيريا المعوية، الموجودة بشكل أساسي في الزبادي، وقد تتواجد أيضا في منتجات ألبان مخمرة أخرى، مثل اللبن الرائب".

ويشير الباحثون إلى أنه "لتأكيد هذه النتائج، من الضروري إجراء دراسات جديدة تشمل مجموعة أكبر من المشاركين".