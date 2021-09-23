منة شلبي أول ممثلة عربية تترشح لجائزة إيمي.. فماذا قالت؟

شفق نيوز/ علقت الفنانة المصرية منة شلبي على ترشحها لأول مرة في مسيرتها الفنية لجائزة الإيمي لعام 2021، عن دورها في مسلسل ”في كل أسبوع يوم جمعة“ الذي عرض عبر منصة ”شاهد VIP“.

ووجهت منة شلبي، خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الشكر للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحها لجائزة الإيمي في فئة أفضل ممثلة.

وقالت: ”شرف كبير ليا ولكل فريق العمل.. إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي“.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها الفنانة المصرية منة شلبي، المولودة في 1984 وبدأت مشوارها الفني عام 2000، لهذه الجائزة كأفضل ممثلة فى أعمال تلفزيونية بجوائز الإيمي.

وتنافس منة شلبي على هذه الجائزة ثلاث فنانات أخريات، هن الإسبانية آني جابارين، والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي، والبريطانية هايلي سكوايرز.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، المسؤولة عن توزيع جوائز الإيمي، قائمتها السنوية للأعمال المرشحة لنيل أعلى تكريم في مجال الدراما والتلفزيون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون منة شلبي ضمن الترشيحات.

وضمت القائمة التي أعلنتها الأكاديمية 44 ترشيحًا في 11 فئة من 24 دولة حول العالم، على رأسها: مصر، البرازيل، الأرجنتين، بلجيكا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، فرنسا، الهند، نيوزيلندا، البرتغال، وغيرها من الدول.

ومن المقرر أن تعرض جميع الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية الإيمي في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر على موقعها، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير بنيويورك في 22 من نوفمبر المقبل.

ومسلسل ”في كل أسبوع يوم جمعة“، الذي ترشحت منه شلبي للجائزة لدورها فيه، شاركها في بطولته أسر ياسين، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك في كتابة السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد شاكر خضير.