مناسبة أممية رسمية .. ماذا تعرف عن اليوم العالمى للمرحاض؟

Category: منوعـات

Date: 2020-11-19T13:00:38+0000

يوافق اليوم 19 نوفمبر، اليوم العالمى للمرحاض، للفت الانتباه حول قضايا الصرف الصحى.وجرى تدشين ذلك اليوم من قبل المنظمة العالمية للمراحيض فى عام 2001، للفت الانتباه إلى قضايا الصحة العامة فى العالم.وفى عام 2013، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يعترف باليوم العالمى للمرحاض واعتباره يوم عالمى رسمى تابع للأمم المتحدة.ويستهدف اليوم العالمى للمرحاض التركيز على هؤلاء الذين يفتقدون إمكانية الوصول إلى تلك المرافق الصحية، واتخاذ القرارات لمعالجة أزمة الصرف الصحى. وأشار أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أهمية توفير خدمات الصرف الصحى الآمنة للجميع، وذلك لأن هناك أكثر من ربع سكان العالم ما زالوا يفتقرون للصرف الصحى.

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