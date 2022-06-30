مميزات وعيوب هاتف انفنكس الجديد INFINIX NOTE 12 G96

يُقدم هاتف انفنكس الجديد Note 12 G96 مجموعة من الصفات الرائعة التي تجعله مثاليًا لهذه التجربة، ابتداء ببطارية بحجم 5000mAh نهايةً بهيكلية دعم المهام المتعددة بسلاسة عن طريق ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 13GB.

يزوّد الهاتف المستخدم بكل الصفات اللازمة لمواكبة متطلبات الحياة المتزايدة.إن كنت تبحث عن هاتف مثالي للألعاب، مشاهدة البرامج التلفزيونية، القيام بالمهام اليومية الكلاسيكية، وبسعر إقتصادي ومنافس، فهاتف انفنكس Note 12 G96 هو الخيار الأمثل لك!شاشة أموليد، بحجم كبير وألوان براقة يمتلك هاتف Note 12 G96 شاشة أموليد +FHD بحجم 6.7 بوصة والتي تُعتبر مثالية للألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

تُسّهل الشاشة من تصميم وتعديل الصور، وتخلق من مشاهدة المقاطع الفديوية متعة مختلفة بسبب دقتها التي تصل إلى 1080P+ بالإضافة إلى كونها تدعم نطاق لوني واسع DCI-P3 بنسبة 100% وبتباين يصل إلى 1:100000 ما يمنح المستخدم تجربة واضحة حقيقية ونابضة بالحياة، وهذا ما يجعل الهاتف رفيقًا مثاليًا لحياة رقمية سلسة تُسهل من مختلف فعاليات المستخدم اليومية.

آراء خبراء التكنولوجيا العديد من خبراء التكنولوجيا قدمّوا آرائهم بخصوص هاتف انفنكس Note 12 G96 من ضمنهم خبير التكنولوجيا المؤثر المشهور عالميًا UrAvgConsumer، "جودة الشاشة بالفعل عظيمة أما الألوان فتبدو رائعة وبراقة والتي لطالما كنت معجبًا كبيرًا لها" قال UrAvgConsumer.

معجب آخر للتكنولوجيا وهو Justin Tse قدّم تقريرًا عن الهاتف "الشاشة، ووضوحها، هو ما يُقدم للمستخدم تجربة رائعة لدرجة أنني أشعر بأنها وبمفردها تخطّت السعر المٌفترض للهاتف!" قال Justin Tse.حزمة رائعة من الأداء العالي!إذا كنت من مُحبي الألعاب الألكترونية وتوّد الحصول على تجربة ألعاب غامرة فإن المحرك الخطي ومكبرات الصوت الاستريو للهاتف هما الخيار الأمثل لك.يتميّز هاتف Note 12 G96 بنظام اللمس الحركي الخطي الذي يوّفر مجموعة متنوعة من ردود الفعل اللمسية وتقنيات الاهتزاز وفقًا لسيناريو اللعبة المُستخدم. تٌضيف هذه الخاصية أعماق جديدة للعبة ما يجعل التجربة واقعية وليست مجرد لعبة إلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك يعد Note 12 G96 من الهواتف القليلة المزودة بمكبرات صوت استريو مقارنةً بسعره الإقتصادي. حيث أنه يحتوي على مكبرات صوت مزدوجة مع معالجة DTS الصوتية التي تنتج جودة صوت بمحيط 360 درجة ما يجعل استخدام الهاتف للألعاب الإلكترونية ومشاهدة المقاطع الفيديوية أمرًا مُحبذًا.يحتوي الجهاز أيضًا على سلك موصل يتم توصيله بسماعات الهاتف للحصول على تجربة استماع غامرة بشكل خاص من غير تقطّع أو تأخّر في الصوت. يقول المستشار الفني لشركة انفنكس "للهاتف مدى صوت واسع بالإضافة إلى وضوح النغمات وتوازنها. حيث أنّ مسمعها يُعّد أفضل من كثير من الهواتف التي تُكلّف ضعفي أو ثلاثة أضعاف سعر الهاتف.

"جودة عالية بسعر إقتصادي!يوافق جوستين Justin Tse على هذه العبارة ويضيف "في عام 2022, يعد هاتف Note 12 G96 مثالًا نادرًا للهاتف الذكي ذا الجودة العالية الذي يمكن الحصول عليه بسعر مناسب جدًا."بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من السعة أو الذاكرة العشوائية، يُمّكن الهاتف مستخدميه من توسيع الذاكرة من 8GB إلى 13GB عن طريق دمج ذاكرة الوصول العشوائي RAM مع ذاكرة القراءة فقط ROM. تتيح هذه الميزة للمستخدم التنقل بحرية بين التطبيقات دون إغلاق التطبيقات الأخرى. ب

الإضافة إلى ذلك، يأتي Note 12 G96 مزودًا بأحدث إصدار أندرويد 12، ما يمنحك أحدث تجربة للإستخدام. نهايةًيأتي هاتف Note 12 G96 مزودًا بقيّم إضافية تميّزه عن منافسيه في النطاق السعري ذاته. يوّفر الهاتف تجربة ألعاب ومشاهدة ممتازة في نطاق سعري مناسب جدًا لمن لديهم ميزانية محدودة.إنّ كنت تستمتع بلعب PUBG أو FreeFire أو تحب مشاهدة مقاطع الفيديو عبر التيك توك أو تُفضّل قضاء وقتك بالإستماع إلى الفنانين المفضلين لديك على شاشة الهاتف فإنّ هاتف انفنكس الجديد Note 12 G96 هو الهاتف المناسب لك بلا شك، بالإضافة إلى كونه هاتفًا ذكيًا مثاليًا للألعاب، فإنه يتميّز أيضًا بمواصفات عامة رائعة تُمكنه من القيام بجميع المهام اليومية الكلاسيكية بسلاسة.سعر الهاتف يأتي الهاتف بذاكرة 128GB+8GB بسعر 183$ وبذاكرة 256GB+8GB بسعر 198$.

للمزيد من التفاصيل يرجى الإطّلاع على التفاصيل أدناه:

عام إسم الجهاز Note12G96 هاتف ذكي من شركة انفنكس ألوان الجهاز الأسود، الأزرق، الأبيض

أبعاد وهيكل الجهاز الطول 164.6 مم العرض 76.8 مم السُمك 8 مم الوزن 185 غرام مواد التصنيع ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك

الشرائح يدعم شبكة 3G,4G,2G، GPRS,EDGE سرعة الانترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1

الشاشة نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة 1080x2400 بكسل (+FHD) أبعاد الشاشة 20:9 نسبة الشاشة 85.7 في المئة كثافة البيكسلات 393 بكسل في كل إنش درجة سطوع الشاشة 1000 شمعة وظائف أخرى • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون

العتاد اسم المعالج Mediatek Helio G96 دقة التصنيع 12 نانومتر المعالج ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.05 جيجاهرتز • سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز معالج الرسومات Mali-G57 MC2 الرام 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 2.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x الذاكرة الخارجية يدعم - بطاقة MicroSD

نظام التشغيل نظام التشغيل اندرويد 12 واجهة المستخدم XOS 10.6

الكاميرا الخلفية عدد الكاميرات ثلاث كاميرات: 50 + 2 + 0.3 ميجابكسل دقة الكاميرا • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية • 0.3 ميجابكسل: حجم فتحة العدسة • 50 ميجابكسل (F/1.6) • 2 ميجابكسل (F/2.4) • 0.3 ميجابكسل (F/2.4) مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض فيديو • دقة 1440P 2K • دقة 1080P FHD • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) اوتو فوكوس يدعم فلاش يدعم نوع الفلاش فلاش رباعي

كاميرا السيلفي دقة الكاميرا 16 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.0 مميزات الكاميرا • وضع عزل الخلفية • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي فيديو دقة 1080P FHD

الاتصالات البلوتوث إصدار - 5.0, A2DP, LE واي فاي Wi-Fi إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot GPS تقنية NFC لايدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوت السماعات الخارجية منفذ 3.5mm راديو FM - 2 سماعات

مواصفات أخرى المستشعرات • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر محتويات علبة الجهاز • الجهاز • الشاحن (33 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح