ممثل مصري: التقبيل في المشاهد التمثيلية حلال بعد "المضمضة"

شفق نيوز/ يرى الممثل المصري الكبير حسن يوسف، أن التقبيل في المشاهد التمثيلية "ليس حراماً" لأنهم كانوا يغسلون أفواههم بعد كل قبلة، ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف في تصريح لموقع "القاهرة 24"، إن "مسيرتي نقية كالصفحة البيضاء، وكانت الأدوار الفنية التي بها قبلات، خالية من المشاعر والأحاسيس ومجرد تمثيل، وكنا نتمضمض بعدها، فلذلك لا تعتبر حرامًا، كما يشاع عند أغلبية الناس".

وأضاف أن الجمهور العربي لا يزال متعلق بأفلام الأبيض والأسود ويحب ومشاهدتها، بالرغم من مرور سنوات طويلة على عرضها وبالرغم من عرض المزيد من الأفلام الجديدة.

وتابع يوسف أن صديقا له يعيش في دولة أوروبية متعلق كثيرًا بمشاهدة الأفلام القديمة لدرجة أنه لا ينام كل ليلة قبل أن يشاهد فيلم أبيض وأسود.

واستدرك يوسف أن كل عمل يحتمل الحرمانية أو التحليل، على حسب ما يفعل صاحبه، مثل الكوب الزجاجي الذي يتم تقديم القهوة به ليصبح حلالًا أو يقدم فيه الخمر ليصبح حرامًا.

وتمنى أن يشارك في الأعمال الوطنية التي ترفع الوعي لدى الجمهور المصري والعربي ليقدم رسالة هادفة من خلالها، وأضاف يوسف أنه يتمنى المشاركة في مسلسل مثل "الاختيار" تحديداً لأنه يساهم في رفع الحس والوعي الوطني.

وأكد يوسف أنه لا يُعرض عليه أي أعمال جديدة للمشاركة فيها في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو كان لديه الاختيار لطلب المشاركة في عمل وطني على وجه الخصوص.

وأشار إلى أنه يقضي معظم وقته، بين العبادة التي يحرص عليها من حيث قراءة القرآن والتسبيح وبقيّة العبادات الأخرى، ويقضي وقته الآخر في الترفيه، كما أنه يمارس الرياضة ويرتاد النادي، كما أنه يمارس رياضة Yoga ويشاهد التليفزيون في أوقات فراغه، كما يقضي وقته مع الأهل والأصدقاء.

ولاقت تصريحات الفنان حسن يوسف حول عدم حرمة القبلات في الأفلام القديمة، انتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعاد كثيرون مشاركة هذه التصريحات وعلقوا عليها بسخرية كبيرة من الفنان.

وقال البعض إن هذه الفتوى خطيرة وتحلل الحرام وتبيح القبلات وتلامس الرجال مع النساء حتى ولو في إطار التمثيل وهو ما لم يبيحه الدين الإسلامي، مؤكدين أن حسن يوسف وحده يتحمل وزر هذه الفتوى التي وصفوها بالسخيفة وسخروا منها.

كما انتقد البعض عودة حسن يوسف لهذه التصريحات التي وصفها البعض بالفارغة، بعد تجسيده لدور الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل تناول سيرته بعد رحيله، مشيرين إلى أنه خسر شعبية كبيرة من جمهوره بهذه التصريحات الجريئة.

من ناحية أخرى أكد البعض أن الفنان حسن يوسف له مسيرة فنية طويلة وأفلام في العصر الذهبي للسينما المصرية، ولا يجب مهاجمته بهذه الطريقة على تصريحاته ونسيان مشواره الفني الكبير.

وحسن يوسف هو ممثل ومخرج مصري، من مواليد تاريخ عام 10 كانون الثاني/ ديسمبر 1934، متزوج من الممثلة لبلبة لكنهما انفصلا عام 1972، لتيزوج بعدها بشمس البارودي ولديه من الأولاد ناريمان، محمود، عمر، وعبد الله.

واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، وفي السبعينيات اتجه للإخراج، حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" ودوره في مسلسل "إمام الدعاة" عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي أعلنت الممثلة شمس البارودي زوجة حسن يوسف، اعتزال التمثيل، بعد أن أدت أدوراً جريئة خلال مسيرتها الفنية.