ممثل أمريكي يكشف: حرمت نفسي من الطعام والجنس لأداء دور كاهن

شفق نيوز / دافع الممثل الأميركي أندرو غارفيلد، عن تقنيات طريقة التمثيل، معترفا بـ"تجويع نفسه" لأداء دور الكاهن (كسيباستياو رودريغز) في فيلم "Silence"، الذي صدر عام 2016.

وقد كشف غارفيلد أنه "قضى ستة أشهر في حرمان نفسه من الجنس وقضى ساعات طويلة دون طعام ليلعب دور الكاهن اليسوعي، بناءً على المبشر اليسوعي الحقيقي جوزيبي كيارا".

وأعترف الممثل أنه "استمتع بهذه التجربة"، مبينا بالقول "لقد كان رائعًا جدًا، لقد مررت ببعض التجارب الجامحة والرائعة من تجويع نفسي من الجنس والطعام في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول طريقة التمثيل".

وتابع غارفيلد أن "الأمر في الواقع يتعلق فقط بالعيش بصدق في ظل ظروف متخيلة، وأن تكون لطيفًا حقًا مع الطاقم في وقت واحد، وأن تكون إنسانًا عاديًا، وأن تكون قادرًا على إسقاطه عندما تحتاج إلى ذلك والبقاء فيه عندما تريد البقاء فيه".