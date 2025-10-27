ممثل تركي ينسحب من عمل درامي بسبب الإساءة لعلم فلسطين (فيديو)

شفق نيوز- أنقرة

أعلن الممثل التركي محمد ياشا، الذي يجسد شخصية فاضل في المسلسل التركي "المدينة البعيدة"، ترك دوره في العمل الدرامي عبر رسالة مصورة.

ونشر ياشا مشهدًا بالمسلسل يُظهر إلقاء ملابس تحمل ألوان العلم الفلسطيني على الأرض وعلق عليه، قائلا: "بعد هذا المشهد ها أنا انفصل عن طاقم المسلسل. فلسطين بالنسبة لي خط أحمر".

وأشار ياشا إلى الضحايا من النساء والأطفال في فلسطين، كما توقع أن تغلق جميع الأبواب والفرص في وجهه عقب هذا القرار.

وقال ياشا، إن "ضميري لا يقبل هذا ووالدتي لن تسامحني. نعم أعلن أن جميع الأبواب ستغلق في وجهي، لكن عندما يغلق الله بابا فإنه يفتح آخر. بالنسبة لي، مسلسل المدينة البعيدة انتهى اعتبارا من الآن. كل التقدير للرأي العام ومحبي".

وكان المشهد المشار إليه أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.