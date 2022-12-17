ممثل امريكي يثير حفيظة المصريين بتصريح حول الأهرامات وأفريقيا

شفق نيوز / تُعد الأهرامات بين أشهر المواقع السياحية في مصر، ولطالما كانت محط أنظار العالم، بهيبتها وسر عظمة بنائها قبل آلاف السنين، من قبل المصريين القدامى.

لكن يبدو أن بعض الفنانين من أصول إفريقية ينسبون الحضارة المصرية القديمة إليهم، وتحديدًا مشاركتهم في بناء أهرامات الجيزة، مثل الممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت.

وكان هارت قد ذكر في تصريحات سابقة عن مصر: "يجب أن نعلّم أولادنا التاريخ الحقيقي للأفارقة السود البشرة عندما كانوا ملوكًا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في المنهج التعليمي الأمريكي"، مضيفًا "هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكًا؟"

من جهته، قال عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس بيان نقلته نقلت شبكة سي أن أن الامريكية إنّ "الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في عصر الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بألفي عامًا، وأنّ (الأفارقة) ليس لهم صلة ببناء الأهرامات إطلاقًا من الناحية العلمية".

وأعرب حواس عن "استعداده لمقابلة هارت ليشرح له بالمنطق أنّ الأفارقة والكوش ليس لهم صلة بالأهرامات إطلاقًا".

وذكر حواس أنه كان على "وشك إلقاء محاضرة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بينسلفانيا، وقبل ذلك، استضافته إحدى القنوات التلفيزيونية، حيث قال "إنّ المصريين ليس لهم صلة بإفريقيا رغم وجودنا فيها"، وفق ما ورد في البيان.

وتابع الوزير المصري الأسبق أن "مجتمع البشرة الداكنة نظّم تظاهرات ضدي، وأقفلوا الشارع، وتأخرت المحاضرة 3 ساعات، وكان عنوان (التحرّك) زاهي حواس كذاب".