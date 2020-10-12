ممثلة إسرائيلية تجسد شخصية أشهر ملكات مصر

شفق نيوز/ أعلنت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، أنها ستجسد شخصية الملكة المصرية كليوباترا في فيلم روائي.

وقالت الممثلة التي اشتهرت في دور "المرأة المعجزة" عبر تويتر إنها ستقدم شخصية كليوباترا من خلال وجهة نظر نسائية، خاصة وأنها تتعاون في هذا الأمر مع صانعة الأفلام باتي جانكينز، والكاتبة لايتا كالوغريديس.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر تغريدة قال فيها "ممثلة إسرائيلية شهيرة تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية التي عرفت بإمبراطورة الجمال والدهاء! جال جادوت ستجسد شخصية الملكة الشهيرة في فيلم جديد بعد اكتسابها الشهرة العالمية في فلمها "المرأة المعجزة". غردت جادوت.. كليوباترا قصة كنت أرغب في تجسيدها منذ فترة طويلة".

وتعد كليوباترا إحدى الملكات المصريات، وهي السابعة التي تعرف بهذا الاسم، وحكمت مصر في 323 قبل الميلاد، وكانت تشتهر بالدهاء والجمال.

ولشدة شهرتها والحكايا التي تسرد عنها، فقد لاقت الملكة الفرعونية الاقبال من العديد من شركات الإنتاج العالمية، حيث قامت إليزابيث تايلور بتجسيدها في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.



