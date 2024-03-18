ممثلات عراقيات يفجرن جدل "الحجاب" والحريات في إيران (صور)

شفق نيوز/ فيما تتواصل المواجهات القضائية والقسرية مع الإيرانيات المرتديات الحجاب الاختياري، نشرت ممثلتان عراقيتان مقطع فيديو يظهر نزهتهن الليلية في أحد شوارع طهران من دون حجاب، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للمعايير المزدوجة لدى النظام في فرض الحجاب.

ونشرت ناريمان الصالحي وهالة العدل، الممثلتان العراقيتان لمسلسل آمرلي، الذي يبث هذه الأيام على قناة "الرابعة" العراقية، وقناة "فيلمو" المحلية في إيران، مقطع فيديو لنزهة ليلية في شارع 30 تير بطهران، من دون يرتدين الحجاب، وهم يشعرن بالسعادة والابتسام أثناء سيرهن في طوابير محال المواد الغذائية والشراء منها.

وبحسب موقع "خبر نامة كويا"، تلعب الصالحي دور البطولة في مسلسل آمرلي بحجاب اختياري، بدور طبيبة، وزوجة مصطفى زماني، الممثل الإيراني الذي يتطوع كمراسل لتغطية أخبار هجمات داعش في العراق.

أما هالة العدل، وهي ممثلة عراقية أخرى دخلت ساحة السينما من خلال التدوين وعرض الأزياء، تلعب دور أحد أفراد الطاقم الطبي في إحدى المستشفيات في العراق وهي ترتدي الحجاب العربي الإسلامي.

وفي السابق، كان تواجد عدد من المدونات غير الإيرانيات في المراكز السياحية دون ارتداء الحجاب الإلزامي أمراً مثيراً للأخبار، وهو الإجراء الذي يبدو أنه يتم تنفيذه في إطار برنامج وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية لجذب السياح الأجانب.

كما تقدم هذه الوزارة بطاقات SIM للسياح الأجانب الذين لا تتمتع خدمة الإنترنت الخاصة بهم بتصفية على مستوى البلاد في إيران، وهو ما تطبقه المؤسسات الحكومية على وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت.

وعلى الرغم من مرور عام ونصف على بداية حركة المرأة والحياة والحرية، التي تشكلت بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من قبل عملاء دورية إرشاد، إلا أن النظام ما يزال يحاول فرض إلزامية الحجاب على المرأة الإيرانية.