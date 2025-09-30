أمل لمرضى القدم السكري.. علاج ثوري يقلل خطر "بتر الأطراف"

شفق نيوز- متابعة

تمكن باحثون من جامعة أوريغون، من اختبار علاج ثوري يجمع بين مضادات حيوية تقليدية ومركب كيميائي بسيط، أثبت قدرة مذهلة على تدمير البكتيريا المستعصية في الجروح المزمنة.

وهذا الاكتشاف الذي نشر في المجلة العلمية Applied and Environmental Microbiology يمثل بارقة أمل لملايين المرضى، خاصة المصابين بقرح قدم السكري التي تؤدي في كثير من الحالات إلى بتر الأطراف.

وتعتمد الطريقة العلاجية المبتكرة تعزز فعالية المضادات الحيوية المعروفة عبر إضافة جرعات منخفضة من مادة الكلورات، وهي مادة بسيطة لا تضر بالخلايا البشرية عند التركيزات المستخدمة.

وأظهرت التجارب المختبرية، أن "هذا المزيج يزيد فعالية المضادات الحيوية بما يصل إلى عشرة آلاف ضعف، مما يسمح باستخدام جرعات أقل تصل إلى 1% من الجرعة المعتادة، ويقلل بالتالي من الآثار الجانبية والسمية المرتبطة بالعلاج الطويل".

وتعالج هذه الطريقة المشكلة الجذرية في الجروح المزمنة، وهي انخفاض مستوى الأكسجين في الأنسجة، ما يدفع البكتيريا مثل الزائفة الزنجارية إلى الاعتماد على تنفس النترات للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت ميلياني سبيرو، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء بجامعة أوريغون والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "نمو البكتيريا البطيء يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية التقليدية، التي تُختبر عادة على البكتيريا سريعة النمو وفي ظروف غنية بالأكسجين".

وأشارت سبيرو، إلى أن "إضافة الكلورات تجعل الخلايا البكتيرية فائقة الحساسية للمضادات الحيوية، محولة العلاج من أداء ضعيف إلى قاتل فعال للبكتيريا، سواء في مزارع الخلايا أو نماذج الفئران المصابة بالسكري".

ورغم نجاح النتائج المختبرية، ما يزال تطبيق هذه الطريقة في العيادات الطبية بعيدا، خاصة أن الالتهابات المزمنة عادة ما تتضمن مجتمعات بكتيرية معقدة وليست نوعا واحدا.. ومن هنا، سيتركز البحث المستقبلي على فهم كيفية تأثير التركيبات الدوائية على هذه المجتمعات المتعددة.

وتفتح هذه الدراسة الباب أمام نهج جديد في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية، حيث يمكن استخدام الأدوية المعتمدة مسبقا بشكل أكثر ذكاء وفعالية، مما يقلل الوقت والجهد والموارد اللازمة لتطوير علاجات جديدة.