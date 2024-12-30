أمل جديد للمرضى.. ابتكار مذهل يعيد إحياء الخلايا السرطانية

شفق نيوز/ أعلن معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) عن تطوير فريق بحثي بقيادة البروفيسور كوانغ-هيون تشو، تقنية جديدة مبتكرة لعلاج سرطان القولون من خلال تحويل الخلايا السرطانية إلى حالة مشابهة للخلايا الطبيعية، دون الحاجة لتدميرها، ما يقلل من الآثار الجانبية ويقدم أملا جديدا للمرضى.

وتتركز تقنيات علاج السرطان الحالية على تدمير الخلايا السرطانية، وهو ما يواجه تحديات كبيرة، مثل تطور الخلايا السرطانية لمقاومة العلاج وعودتها، بالإضافة إلى تدمير الخلايا السليمة.

وفي خطوة علمية هامة، ركز الفريق البحثي على ملاحظة أن الخلايا الطبيعية تتراجع وتعود إلى مراحل سابقة من تطورها خلال عملية تكون الأورام. واستنادا إلى هذه الملاحظة، طوروا تقنية لإنشاء "توأم رقمي" لشبكة الجينات التي تتحكم في مسار تمايز الخلايا الطبيعية (تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا متخصصة).

ومن خلال تحليل المحاكاة، قام الفريق بتحديد المفاتيح الجزيئية الرئيسية التي تحفز تمايز الخلايا الطبيعية. وعندما تم تطبيق هذه المفاتيح على الخلايا السرطانية للقولون، تحولت الخلايا السرطانية إلى حالة مشابهة للخلايا الطبيعية، وهو ما تم تأكيده من خلال التجارب الجزيئية والخلوية ودراسات الحيوانات.

وأظهر البحث أن تحويل الخلايا السرطانية إلى حالتها الطبيعية يمكن أن يتم بشكل منهجي من خلال تحليل واستخدام "التوأم الرقمي" لشبكة الجينات في الخلايا السرطانية، بدلا من الاعتماد على الاكتشافات العشوائية.

وهذه النتائج تحمل وعودا كبيرة في تطوير علاجات قابلة لعكس السرطان يمكن تطبيقها على أنواع متعددة من السرطان.

وقال البروفيسور كوانغ-هيون تشو: "إن حقيقة أنه يمكن تحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية هي ظاهرة مذهلة. وهذه الدراسة تثبت أنه يمكن تحفيز هذا التحول بشكل منهجي". وأوضح: "هذا البحث يقدم مفهوما جديدا لعلاج السرطان القابل للعكس من خلال إرجاع الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية، كما أنه يطور التكنولوجيا الأساسية لتحديد الأهداف الخاصة بتحويل السرطان من خلال التحليل المنهجي لمسارات تمايز الخلايا الطبيعية".