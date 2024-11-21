ملياردير صيني يشتري "موزة" بستة ملايين دولار

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مليارديراً صينياً اشترى "موزة" مثبتة على جدار بشريط لاصق بمبلغ 6.2 مليون دولار من دار سوذبيز للمزادات بنيويورك.

ويُطلق على الموزة اسم "الكوميدي" للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، ولقبّت بـ"العمل الفني الأكثر تداولاً في القرن" والأكثر إثارة للجدل.

واعتبرت "الكوميدي" ظاهرة عندما عُرضت لأول مرة في العام 2019 في آرت بازل ميامي بيتش، حيث حاول رواد المهرجان معرفة ما إذا كانت قطعة الفاكهة الصفراء المثبتة على جدار أبيض بشريط لاصق فضي مزحة أم تعليقاً وقحاً على المعايير المشكوك فيها بين جامعي الفن. وفي مرحلة ما، أخذ فنان آخر الموزة من الحائط وأكلها.

وقد جذبت هذه القطعة اهتماماً كبيراً حتى أنه كان لا بد من سحبها من المهرجان. ولكن ثلاث نسخ منها بيعت بمبلغ يتراوح بين 120 ألف دولار و150 ألف دولار، وفقاً للمعرض الذي كان يتولى المبيعات في ذلك الوقت.

وبعد خمس سنوات، دفع جاستن صن، مؤسس منصة العملات المشفرة ترون، أكثر من 40 ضعف هذا السعر في مزاد سوذبيز. أو بالأحرى، اشترى صن شهادة أصالة تمنحه سلطة لصق موزة على الحائط وتسميتها "كوميدي".

وحظيت القطعة باهتمام كبير في المزاد، حيث كان الحضور في الغرفة المزدحمة يحملون هواتفهم لالتقاط الصور، بينما كان اثنان من العاملين يرتديان قفازات بيضاء يقفان على جانبي الموزة.

وبدأت المزايدة بمبلغ 800 ألف دولار، وفي غضون دقائق ارتفعت إلى مليونيّ دولار، ثم ثلاثة ملايين دولار، ثم أربعة ملايين دولار، وأعلى من ذلك، كما قال أوليفر باركر مازحاً "لا تدعها تفلت من بين يديك. لا تفوتوا هذه الفرصة، هذه هي الكلمات التي لم أتخيل قط أن أقولها: خمسة ملايين دولار مقابل موزة".

وكان السعر النهائي الذي أُعلن عنه في القاعة هو 5.2 مليون دولار، إضافة إلى رسوم دار المزاد البالغة نحو مليون دولار، والتي دفعها المشتري.

وفي بيان، قال صن إن القطعة "تمثل ظاهرة ثقافية تربط بين عوالم الفن والميمات ومجتمع العملات المشفرة"، مشيراً إلى أن أحدث نسخة من "الكوميدي" لن تدوم طويلاً.

وأضاف صن: "سأقوم في الأيام المقبلة بتناول الموزة كجزء من هذه التجربة الفنية الفريدة، تكريماً لمكانتها في تاريخ الفن والثقافة الشعبية".

ويأتي هذا البيع بعد يوم واحد من بيع لوحة للرسام السريالي البلجيكي رينيه ماغريت مقابل 121.2 مليون دولار في مزاد منفصل.

وبيعت لوحة "إمبراطورية النور"، وهي عبارة عن مشهد غريب يصور النهار والليل في نفس االوقت، يوم الثلاثاء، ضمن مبيعات دار كريستيز لمجموعة مصمم الديكور الداخلي ميكا إرتيغون، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 97 عاماً.

وبهذا يرتفع اسم ماغريت إلى مصاف الفنانين الذين بيعت أعمالهم بأكثر من 100 مليون دولار في المزادات. وماغريت هو العضو السادس عشر في النادي الذي يضم أيضا ليوناردو دا فينشي وبابلو بيكاسو وآندي وارهول، وفقاً لشركة تحليل السوق آرت برايس.